Arsenal-profilen Granit Xhaka har hatt en turbulent sesong så langt. Etter å ha havnet i klinsj med egne fans, så det ut til at sveitseren var ferdig på Emirates. Nå tar den nye Arsenal-sjefen midtbanespilleren i forsvar.

– Jeg har fortalt ham hvor mye jeg liker ham og hva jeg forventer. Og hvor viktig han er for laget. Jeg er her for å hjelpe ham, han skal føle at vi støtter ham. Ikke bare meg selv, men hele klubben, sier Arteta i et intervju med The Guardian.

Tidligere denne sesongen ble Xhaka fratatt kapteinsbindet etter en episode i hjemmekampen mot Cystal Palace i oktober.

Arsenal-kapteinen ble byttet ut i andreomgang, og ble sendt av banen til øredøvende pipekonsert fra sine egne supportere hjemme på Emirates. På vei av banen reagerte sveitseren med å kaste av seg drakten og kapteinsbindet, mens han tydelig ropte «fuck off» til supporterne.

– Jeg ble glad da han dro til Arsenal

27-åringen var ute av laget en god stund, men etter Unai Emerys farvel har sveitseren fått mer tillit. Nå avslører Mikel Arteta at han lenge har vært en stor beundrer av Xhaka.

– Da jeg dro fra Arsenal for å starte trenerkarrieren i Manchester City, var han en av spillerne vi så på i den posisjonen. Han var en av spillerne på listen min. Så mye likte jeg ham.

– Jeg ble glad da han dro til Arsenal, fordi jeg trodde han ville bli en glimrende spiller.

Arteta mener også at Arsenal-fansen er på vei til å ta den hardtskytende spilleren under sine vinger igjen.

– Han har gjort noen veldig gode ting, men han har vært fanget i en veldig vanskelig situasjon som vokste og vokste helt til den eksploderte. Jeg er forbauset over hvordan forholdet er på vei til å komme tilbake litt etter litt. Jeg synes fansen har vært veldig positive til ham. Det er klart at det er vanskelig å forandre scenarioet totalt fra hvordan det var, men jeg føler det går i riktig retning, sier spanjolen.

Aubameyang fortsatt kaptein

Tidligere denne uken uttalte Arteta også at mye kritiserte Mesut Özil kan ha en fremtid på Emirates.

Den nyansatte manageren forteller at Pierre-Emerick Aubameyang fortsatt vil være kaptein i Boxing Day-kampen mot Bournemouth, men at det kan bli endret i fremtiden.

– Jeg vil ikke gjøre noen drastiske endringer i løpet av to dager. Jeg vil bruke tid til å kjenne på følelsene mine og se hva som skjer. I det rette øyeblikket vil jeg ta avgjørelser til det beste for laget og klubben. Jeg tror ikke det vil være lurt å endre på mye nå, ettersom det er mange kamper og ting som må gjøres, sier Arteta.