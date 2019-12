Filmene som preget det siste tiåret: – Jeg ble blåst av banen

Vi går snart inn i 2020, og på filmfronten har det skjedd mye i løpet av de ti årene som har gått.

– Det har vært et tiår der det har eksplodert på seriefronten, og så har man vært redd for at folk ikke skal gå på kino lenger og at filmen skal forsvinne, men folk går på kino fremdeles, konstaterer TV 2s film- og serieanmelder Camilla Laache.

Samtidig har det skjedd flere endringer i filmens verden de siste tiårene, skal man tro anmelderen.

Blant annet trekker hun frem «Avatar», storfilmen som kom ut i desember 2009, og fortryllet det norske kinopublikummet gjennom de første månedene av 2010.

Ny teknologi

I filmen omgås menneskelige skuespillere med animerte avatarer i det fiktive landet Pandora. Den nyvinnende bruken av teknologi og 3D gjorde storfilmen til en publikumsuksess, som skilte seg ut fra det man hadde sett tidligere.

– Dette var den første 3D-filmen jeg så, og ble helt blåst av banen og dratt inn i Pandora, sier Laache og legger til:

– Jeg synes egentlig at i dette tiåret, så er det «Avatar» sin bruk av 3D som virkelig har funket.

Det gjenstår å se om regissør James Cameron vil klare å videreføre suksessen. Det er nemlig meldt at det skal lages hele fire nye «Avatar»-filmer.

– Vi får se om de klarer å holde trykket oppe. Det var jo den store nummer én-filmen da den kom ut, sier hun.

STORFILM: Karakterene Jake (t.v.) og Neytiri (t.h.) finner tonen i «Avatar». Foto: AP Photo/20th Century Fox

Legning i fokus

Film- og serieanmelderen sier at filmene som kom ut i tiåret som gikk, generelt bar preg av et større mangfold enn tidligere. Det er Oscar-vinneren «Moonlight» et glimrende eksempel på.

– «Moonlight» var en film som både handlet om en skeiv person, altså en homofil mann, og afroamerikanere, sier Laache.

Filmen kom ut i 2016, og håvet inn en rekke priser. Under Oscar-utdelingen i 2017 tok den med seg tre statuetter. Mange husker kanskje kaoset som utspilte seg på Oscar-scenen i Hollywood, da filmen «La La Land» feilaktig ble lest opp som vinneren av prisen for beste film.

Se den utrolige Oscar-tabben:

I tillegg til best film, ble «Moonlight» belønnet med prisene for beste birolle og beste regi.

– Det var første gang en afroamerikaner, Barry Jenkins, vant pris for beste regi, sier Laache.

VANT OSCAR: Mahershala Ali (t.v.) vant Oscar for beste birolle for sin innsats i «Moonlight». Foto: David Bornfriend/A24 via AP

I 2017 kom den kritikerroste «Call me by your name», med Timothée Chalamet, ut. Chalamet spiller hovedrollen som 17-år gamle Elio, som forelsker seg i farens assistent, Oliver.