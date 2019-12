Politiet har fremdeles ikke pågrepet den siktede etter at en mann i 70-årene ble funnet død i Hokksund.

Obduksjonen av mannen bekrefter at han ble utsatt for en kriminell handling forut for dødsfallet, og saken etterforskes som drap.

– Vi har ikke pågrepet siktede, og etterforsker bredt med de metoder vi har tilgjengelig for å lokalisere ham. Vi har fått inn mye relevant informasjon, men kan ikke kommenterer konkret hva slags informasjon vi har spesiell oppmerksomhet på nå, sier politiinspektør Per Morten Sending i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen som er siktet har en relasjon til den døde.

– Vår første prioritet er selvsagt å få kontakt med siktede. Vi har bistand fra Kripos og jobber blant annet med å lokalisere mannen og bilen vi etterlyste.

Politiet ønsker informasjon om en brun Toyota Rav4 2014-modell som den siktede trolig disponerer.