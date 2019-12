Sjimpansen Julius ble født 26. desember 1979. To måneder senere flyttet han inn hos mennesker, etter å ha blitt avvist av sin egen mor.

Han vekslet mellom å bo hos to forskjellige familier, for at han ikke skulle knytte seg for sterkt til en familie, ifølge Dyreparken.

Tiårets sørlending

Som liten var han full av spillopper og kravstor når det gjaldt oppmerksomhet.

I 1983 skrev visesanger Terje Formoe sangen «Her kommer Julius som alle vil se», og den ble en superhit.

Sjimpansen ble kåret til tiårets sørlending i 1989 av avisen Fædrelandsvennen.

Julius har vært glad i å male siden han var liten. I 2004 ble 24 av maleriene hans solgt på auksjon gjennom dyreparken.no. Alle ble solgt for flere tusen kroner, og inntektene gikk til et prosjekt for foreldreløse sjimpanser i Afrika.

FEM ÅR: Julius feirer fem årsdag i 1984. Foto: Henrik Laurvik

Stor fest

Den storstilte feiringen av 40-årsjubileet fant sted fjerde september for at flest mulig skulle kunne delta. Det kom over 1000 barn til festen.

Den bestod av sjimpansepresentasjon, en 300 kilo tung kake og dans.

Feiringen bestod også av et pedagogisk opplegg hvor barna blant annet skulle plukke søppel, lete etter mat til Julius og ha forfatterstund med Alfred Fidjestøl som har lansert barnebok om Julius.

I anledning bursdagen, ble ti av Julius sine malerier solgt på auksjon. Ett av bildene ble solgt for 12 800 kroner.