Else Kåss Furuseth om Ari Behn: – Han var enestående

Han var nettopp enestående fordi han var seg selv fullt ut, selvom han ikke alltid syntes det selv», skriver hun i en uttalelse på Instagram.

«Mine tanker går i dag først og fremst til Märtha Louise og døtrene hans. Og hele flokken av alle oss andre som elsker han. Ta vare på hverandre».

Else Kåss Furuseth har selv opplevd både at hennes mor tok sitt eget liv, og hennes bror.

Åpenhetsprisen

Hun har blant annet håndtert sorgen gjennom åpenhet, både fra scenen og på TV.

I 2018 ble hun tildelt åpenhetsprisen for sitt egansjement for pårørende etter selvmord.

– Det viktigste er at man ikke er redd for å stille et direkte spørsmål til noen hvis du er bekymret, og man må tåle og høre svaret også, uttalte Furuseth i den anledning.

Senest i høst var hun på besøk i statministerboligen på verdensdagen for selvmordsforebygging.

Der var både Else og søsteren Cecilie Ramona Kåss Furuseth i samtaler med statsminsiter Erna Solberg (H) om psykisk helsevern og selvmordsforebygging.

Nullvisjon for selvmord

Statsministeren uttalte da at har vært for lavt prioritert i Norge de siste årene. På bærekraftmålene for helse scorer Norge dårligst på psykisk helse.

– For mange unge mennesker begår selvmord, sa hun.

På spørsmål om statsministeren mener det bør være en nullvisjon for selvmord i Norge, svarte hun at man aldri kan ha noe annet enn en nullvisjon for selvmord.

– Man kan ikke si at det er greit med femti selvmord i året. Det er ikke greit med noen, sa Solberg. Onsdag uttrykket sin dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte:

«Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham», skriver statsminister Erna Solberg i en melding til NTB onsdag kveld.

Varm og fargerik

Ari Behn var åpen om at livet ikke alltid var så lett å leve. 1. juledag tok han sitt eget liv, 47 år gammel.

En person som alltid så menneskene rundt seg, imøtekommende og åpen for andre mennesker, omtales Ari Behn som. Han blir også beskrevet som et friskt pust i kongefamilien, fargerik og en til tider provoserende mann.

Han etterlater seg de tre døtrene Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11), som han har sammen med sin tidligere kone, prinsesse Märtha Louise.

I 1999 debuterte han med den kritikerroste novellesamlingen «Trist som faen» og fikk også gode kritikker for oppfølgeren «Talent for lykke» i 2011.