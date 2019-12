Se Leicester - Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 20.30

Liverpool-sjef Jürgen Klopp mener årets juleprogram i Premier League er en forbrytelse mot fotballen.

For selv om Liverpool ikke er den klubben som kommer verst ut av kampoppsettet, er det liten tvil om at tyskeren virkelig lar seg provosere over det hektiske juleprogrammet.

– Ingen av managerne har problemer med å spille på Boxing Day, men å spille både den 26. og den 28. er kriminelt, uttaler Klopp i forkant av toppkampen mot Leicester.

– Det er ingen grunn til at flere lag ikke får mer enn 48 timer mellom to Premier League-kamper. Vi kan selvsagt si det, men det er ingen som lytter, sier tyskeren.

– Kroppen trenger tid på å restituere seg. Det er vitenskap. Men vi ignorerer det totalt, mener Klopp.

Manchester City-sjef Pep Guardiola har allerede uttalt seg svært negativt om oppsettet. De lyseblå skal spille mot Wolves 27. desember klokken 20.45, og allerede den 29. skal laget møte Sheffield United kl. 19. Det vil si at det er under 48 timer mellom de to kampene. Også Leicester har et svært tøft kampprogram foran seg de kommende dagene.

– I år spiller vi den 26. og den 29., og det er som en ferie, sier Klopp.

Husk at du kan se samtlige Boxing Day-kamper direkte på TV 2 Sumo

Den frittalende manageren lar seg frustrere over at de som faktisk er involvert i kampene ikke blir hørt.

– Jeg forstår alle managerne som nevner det en gang i blant - eller egentlig hele tiden - når vi ser det blir aktuelt. Det er bare ikke greit at det er andre folk som bestemmer disse tingene, sier Liverpool-sjefen.

– De klager ikke. De bare forteller det som det er. I Tyskland ville det sannsynligvis skapt mye problemer.

Status før storkampen på Boxing Day er at Liverpool har ti poeng mer enn Leicester. Men de rødkledde har én kamp mindre spilt enn Brendan Rodgers og co.

Ligalederne måtte stå over forrige ligarunde, ettersom laget deltok i VM for klubblag i Qatar.

Slik er Liverpools juleprogram: 26.12 Leicester (B), 29.12 Wolves (H), 2.1 Sheffield United (H), 5.1 Everton (H) i FA-cupen.

Slik er Leicesters juleprogram: 26.12 Liverpool (H), 28.12 West Ham (B), 1.1 Newcastle (B), 4.1 Wigan (H) i FA-cupen.

Slik er Manchester Citys juleprogram: 27.12 Wolves (B), 29.12 Sheffield United (H), 1.1 Everton (H), 4.1 Port Vale (H) i FA-Cupen.