Nyheten om Ari Behns dødsfall 1. juledag har blitt møtt med sorg av både de som kjente ham, og nordmenn flest.

At han tok sitt eget liv har satt fokus på mental helse, og hjelpetelefonene har fått ekstra stor pågang.

– Vi vet at når vårt nummer dukker opp i mediene, så er det en del som tar kontakt med oss, sier daglig leder Aslaug Timland Dale for Mental Helses hjelpetelefon til TV 2.

– Jeg var i kontakt med vaktene våre på tjenesten klokken sju i dag. Det har vært et voldsomt trykk på linjene våre, og vi har dessverre ikke fått snakket med alle sammen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



Kilde: Helsenorge.no

– Vi har også hatt mange nye innringere til oss, sier Timland Dale, til TV 2 torsdag morgen.

Åpenhet viktig

For dem som merker at det kan bli tyngre med mye medieomtale om selvmord, legger Timland Dale særlig vekt på viktigheten av å være åpen om de tunge tankene.

– Vi har et altfor dårlig språk når det gjelder å snakke om selvmord og selvmordstanker. At noen er åpne om det kan være med på å bryte ned fordommer og tabuer og gjøre det lettere for noen å åpne seg og søke hjelp når tankekjøret er som verst, sier hun.

Røde dager er spesielt sårbare for de som sliter, og hjelpetelefonene er vant til at det blir økt pågang hos dem da.

Timland Dale har et klart råd til nordmenn som lurer på om noen rundt dem sliter:

Fakta om Ari Behn Født Ari Mikael Bjørshol 30. september 1972 i Aarhus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor)



Sønn av Olav Bjørshol og Marianne Solberg



Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen



Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med boken «Trist som faen», som solgte over 100.000 eksemplarer



Giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002



De fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (2003), Leah Isadora (2005) og Emma Tallulah (2008)



Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles



Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019



– Spør. Tør å spørre. Det bør være slagordet for 2020, sier hun.

– Det er ingen som kommer på tanken om å ta sitt eget liv fordi noen har spurt. Det viser bare en respekt og at du bryr deg. Spør, gjentar hun.

Mørket på innsiden

I tillegg til å være en åpen person overfor andre mennesker, var Ari Behn også åpen om mørket han bar på, som førte til hans død.

I et intervju med Dagbladet Magasinet i fjor høst fortalte Behn om sin bok «Inferno». I boken skriver han om skilsmissen med prinsesse Märtha Louise i 2016 og hvordan han har hatt det på innsiden i tiden etterpå.

– Jeg har jo kalt boka «Inferno» av en grunn. Den handler om sorgen over alt som ikke ble, og renselsesprosessen, forsøket på å gjenfinne seg selv og nye rutiner. Å komme seg gjennom det mørke og svarte, sa han.

På bokens omslag skrev Behn: «Jeg er en noksagt. Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Uten balanse. Enten – eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne.»

I intervjuet fortalte han også om da han ble hentet av ambulanse og brakt til sykehus med panikkanfall, der han trodde han skulle dø.

Også før skilsmissen var han åpen om mørket han bar på. Før han ga ut boken «Vivian Seving etc.» i 2009, ble forfatteren intervjuet av gratismagasinet Massiv. Der fortalte han blant annet at han var deprimert og ensom og en svært vanskelig person å leve sammen med.