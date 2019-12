Fotballryktene: – Frykter Pogba-sagaen kan påvirke Haaland-overgang

Slik ser du Boxing Day-kampene

Manchester United skal være svært lystne på å hente Erling Braut Haaland, men United-sjefene frykter at nordmannens relasjon til superagenten Mino Raiola kan gjøre ting vanskelig. Det skriver Daily Star.

Raiola har fungert som rådgiver for Braut Haaland tidligere, og vil trolig også bli involvert dersom forhandlingene med Manchester United skal ende opp i noe konkret.

Agenten representerer også Paul Pogba, og det er nettopp det som United-sjefene skal bekymre seg over. Avisen hevder at agenten i utgangspunktet er positiv til en Haaland-overgang til Manchester United, men at Raiola også ønsker at Pogba drar fra Old Trafford.

I forrige uke uttalte Ole Gunnar Solskjær for øvrig at Pogba ikke kommer til å bli solgt i januar.

En annen som ryktes på vei til Manchester United er James Maddison. Ifølge Daily Star skal klubben være villig til å betale omlag 930 millioner kroner for Leicester-spilleren, men en overgang blir trolig ikke aktuelt før til sommeren.

Den ferske Arsenal-manageren Mikel Arteta skal være lysten på å hente inn forsterkninger i januar. Ifølge Mirror kan Napoli-stopperen Kalidou Koulibaly være mannen som blir hentet inn for å redde det vaklende forsvaret. Avisen hevder at klubbene allerede har vært i kontakt. Prislappen skal være på omlag 640 millioner kroner. For London-klubben kan det også bli aktuelt å la Sead Kolasinac gå motsatt vei.

Chelseas overgangsnekt er over. Det betyr at det igjen svirrer mange rykter rundt hvem som kan komme til Stamford Bridge i januar. Ifølge Express skal den tyske måltyven Timo Werner stå høyt på ønskelisten. RB Leipzig-spissen står med imponerende 68 mål på 110 ligakamper.