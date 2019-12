Politiet ser på hendelsen som hatkriminalitet og mener barna ble ofre på grunn av deres hudfarge. Kvinnen er siktet for to drapsforsøk, skriver ABC News.

Jail is Nicole Franklin ble stanset etter hun hadde kjørt over en tenåringsjente. Hun forklarte politiet at hun kjørte på henne fordi hun trodde jenta var mexikansk.

Da politiet undersøkte saken ble det klart hun hadde kjørt på en 12 år gammel mørkhudet gutt bare noen timer tidligere.



Politiet mener hun var full da hun satte seg bak rattet i SUV-en sin.



Hun forlot åstedet og fortsatte videre.

Begge barna kom fra hendelsen uten store skader.

Videre kjørte hun til en bensinstasjon hvor hun ifølge politiet kastet gjenstander mot en butikkansatt og kom med rasistiske ytringer mot ham og andre kunder, ifølge nyhetsbyrået AAP.

Den 42 år gamle kvinnen sitter varetektsfengslet. Kausjonen er satt til 1 million dollar, tilsvarende nesten 900.000 kroner.

