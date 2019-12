Johaug: – Det har jeg ikke samvittighet til

Therese Johaug i Tour de Ski 2008: 1. Charlotte Kalla, 14. Therese Johaug

2009: 1. Virpi Kuitunen 6. Therese Johaug

2010: 1. Justyna Kowalczyk. Therese Johaug brøt touren.

2011: 1. Justyna Kowalczyk 2. Therese Johaug

2012: 1. Justyna Kowalczyk 3. Therese Johaug

2013: 1. Justyna Kowalczyk 2. Therese Johaug

2014: 1. Therese Johaug

2015: 1. Marit Bjørgen 2. Therese Johaug

2016: 1. Therese Johaug

2017: Utestengt

2018: Utestengt

2019: Deltok ikke grunnet VM-forberedelser.

– Jeg synes ordningen som har vært gjennom alle årene er den beste: førstemann opp Alpe Cermis er vinner av Tour de Ski. Jeg ser for meg at det blir en stor gruppe av løpere fra start til begynnelsen av bakken, med kriging og stavbrekk. Litt tjo og hei, etter min smak. Så føler jeg også at noe at sjarmen blir borte ved at du med fellesstart kanskje ikke vet om du har vunnet idet du går i mål. Det kan jo bli litt slik at bestemann på siste etappe, opp bakken, ikke er vinner av touren og med det tar vekk litt av æren til Tour det Ski-vinneren. Før så visste du jo «yes, i dag vant jeg Tour de Ski». Denne spesielle følelsen kan bli borte nå. Men jeg skal ikke dømme fellesstart her nord og ned før jeg har gått løpet.

– Du har vunnet Tour de Ski to ganger tidligere, du er storfavoritt til å vinne igjen, blir det like stort denne gang?

– Klart det er stort om jeg skulle klare det, og jeg må jo innrømme at det er målet mitt. Men, det blir vanskelig: det er blant annet to sprintrenn med mange bonus-sekunder som skal deles ut.

– Hva er årsaken til at Tour de Ski fortsatt har denne statusen?

– Det har vel noe med de mange løpene, bonus-sekundene og spenningen, for en dag ser det mørkt ut, så får du til et par løp og du aner mulighet for pallen. Det er liksom ikke avgjort før toppen av bakken. Du får jo en målestokk på hvem som er best i fellesstarter, sprinter, litt lengre løp, som er god taktisk - og som har den mentale styrken til å takle alle disse utfordringene som touren byr på. Altså den beste allrounderen!