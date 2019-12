Ari Behn var tidsfenomenet vi ikke visste at vi fortjente. Eller trengte. Før det ble så smertelig synlig, første juledag.

Fra det øyeblikk han trådte fram på den offentlige scenen – tilsynelatende full av overdreven selvsikkerhet og begeistret posørvilje – slo han sine omgivelser med undring. Ofte av det nedlatende slaget.

Ari var en slags jantelovens antitese i hvert pust han tok og hver bevegelse han gjorde, han signaliserte «Ja, jeg tror jeg er noe», og lærte oss på den måten at det burde vi alle tro.

Fra han som ukjent provokatør postulerte «Vi er den nye vinen – vinen som skal sprenge flaskene» fra Theatercafeens mesanin for et sjokkert oslobesteborgerskap, via en bejublet forfatterdebut, et eventyraktig royalt bryllup og en mangfoldig utfoldelse på et knippe kunstneriske områder, til han ble sentrum i sin egen fortelling, og en del av vår.

Han gjennomførte den tilsynelatende umulige oppgaven å sette seg i en posisjon der han hadde hele nasjonens øyne på seg, der det lå et tonn av forventninger på hva han skulle og burde være, der han hadde markedsført seg selv som posør og flamboyant selvnytende selebritet, uten et øyeblikk å miste seg selv.

Den som traff Ari møtte et menneske full av omsorg, og genuin interesse. Han bød hemningsløst på seg selv – offentlig som en påfugl (som han med en selvironisk twist også kalte serviset han designet for Magnor Glassverk, nok en av hans mangfoldige kunstneriske manifestasjoner), men privat som en deltagende, nysgjerrig og medfølende venn.

Han var til stede, hvert solsekund av tiden, i sitt eget liv. Men også i livene til de han møtte.

Det er så vanskelig i øyeblikket, og så åpenbart i ettertid, å se at all denne intense, bejaende, livsbegeistrede tilstedeværelsen har kostet. Ari ga og ga. Til han ikke hadde mer å gi, og ga alt.

Verst er det for de aller nærmeste. Men alle vi som står igjen har mistet et lyspunkt i tilværelsen, noe som gjorde ikke bare våre egne liv, men selve Norge til et festligere sted.

Livet ble rett og slett litt mindre skinnende den triste julenatten da Ari forsvant.