Det er 1. juledag og vi setter på 21 Nyhetene på TV 2. Forventningene til at det er skjedd noe nytt er ganske små. Men så ser jeg nyhetsvarselet – «Ari Behn er død.»

Det står at du har tatt ditt eget liv. Du, som var så full av liv og glede.

Som hoffreporter i TV 2 gjennom 17 år fulgte jeg deg fra begynnelsen av 2000-tallet da det ble kjent at du var kjæresten til selveste prinsesse Märtha Louise, under det storslåtte bryllupet deres i Trondheim, siden under kongelige tilstelninger, og i ditt virke som forfatter og kunstner.

Du gjorde kongestoffet mer fargerikt og spennende, med mange uforglemmelige sitater.

– Hver dag er en fest, og jeg er et smykke. Det samme er du og du, fortalte du pressen da du lanserte et porselendesign med en påfugl i 2007.

Ari Behn, du sjarmerte, og virket oppriktig interessert, selv i oss som intervjuet deg.

Men livet var ikke bare en fest. Tidvis haglet kritikken om alt fra antrekkene til kunsten din. Spørsmålet var om det var passende for en prinsesse med en slik ektemann?

Men du gikk rakrygget videre, smilte og lanserte nye prosjekt.

Da det ble kjent at du og prinsesse Märtha Louise skulle skilles i 2016, vekket det nok en gang oppsikt. Ikke bare fordi det var den første kongelige skilsmissen på 200 år, men det så ut til at folket hadde akseptert og begynt å like deg.

Dessuten var du godt inne i varmen hos kongefamilien.

– Jeg føler at jeg dør hver dag, sa du til Dagbladet etter bruddet med prinsessen.

Du hadde en uvant åpenhet om privat glede og sorg. Beskrivelsene om deg er mange: Multikunstner, livsnyter og eksentriker, er noen.

Du skilte deg ut og du satte spor. Jeg ser videre på nyhetene i løpet av kvelden at det kommer inn kondolanser fra venner, offentlige personer, samt fra både den norske og den svenske kongefamilien.

Tittelen på din egen novellesamling som du skrev for 20 år siden sitter i.

Det er «trist som faen», Ari Behn.