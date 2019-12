Den norske forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann døde onsdag.

Første juledag ble det kjent at Behn har tatt sitt eget liv.

To timer etter at dødsfallet ble kjent, hadde flere vist sin kondolanse utenfor slottet.

Det var lagt ned blomster og tent flere lys til minne om Ari Behn.

Kongehuset i sorg

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen meddeler på kongehusets nettsider at de er takknemlige for at de fikk lære Behn å kjenne:

AB: Lys tent til minne for Behn. Foto: Margrethe Håland Solheim/TV 2

«Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa – og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.

– Du bar et lys inni deg

Flere som kjente Behn har uttrykt sin sorg onsdag kveld.

Den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt har lagt ut en video på Instagram til minne om Behn. De to var nære venner, og har hatt flere utstillinger sammen.

– Hvil i fred, kjære, kjære venn. Du bar et lys inni deg, en urgammel glød, en sjelden varme. Nå har jeg forstått at mørket tok deg, og det gjør meg så vondt. Jeg ber for deg, og jeg ber for dine barn og din familie. Fred være med deg bror, skriver Persbrandt.

Trude Drevland, mangeårig venn med Behn er i sorg da hun mottar beskjeden fra TV 2.

– Det er med den dypeste sorg jeg mottar denne beskjeden. Da har vi mistet den varmeste, snilleste og kreative personen jeg kjenner, sier Drevland.

Drevland har tidligere uttalt til TV 2 i programmet «Snakk med Linn Wiik» hvordan Behn var med på å redde hennes eget liv.

– Jeg kommer til å savne han så inderlig. Det er så fælt å høre det som har skjedd. Jeg setter umåtelig stor pris på vennskapet vårt, forteller hun.