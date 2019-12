Onsdag kveld brøt den tragiske nyheten om at forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann Ari Behn (47) har tatt sitt eget liv.

Familien meddelte nyheten via Geir Håkonsund, som har fungert som Ari Behns pressetalsperson og mangeårige manager.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, sier familien.

Nyheten har også nådd utlandet, der saken får mye oppmerksomhet.

«Breaking: Kongehuset i sorg», står det å lese med store krigstyper på fronten til danske BT , mens tittelen hos svenske Aftonbladet lyser «JUST NU: Ari Behn död – ble 47 år».

Daily Express i Storbritannia har også Behns dødsfall på sin front under tittelen «Ari Behn dead: Norweigan Princess Martha Louise's ex-husband dies aged 47».

Britiske The Daily Mirror skriver også om tragedien som har rammet det norske kongehuset under tittelen «Royal heartbreak as Norwegian princess' ex-husband takes own life».

Det samme gjør amerikanske New York Times Post , samt en rekke nettsteder og blogger viet kongelige verden over, som Royal Central. «Tragedy in Norway as Princess Martha-Louise’s former husband Ari Behn takes his own life», lyder deres tittel.