– Viktig å vise at man bryr seg

Onsdag kveld kom den tragiske nyheten om at forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann Ari Behn (47) har tatt sitt eget liv.

Familien meddelte nyheten via Geir Håkonsund, som har fungert som Ari Behns pressetalsperson og mangeårige manager.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, sier familien.

Behn etterlater seg døtrene Maud Angelica Behn (16), Leah Isadora Behn (14) og Emma Tallulah Behn (11).

Behn og Märtha Louise giftet seg i 2002, og skilte seg i 2016. De to delte omsorg for barna.

– Viktig å være der for hverandre

Aslaug Timland Dale er daglig leder for Mental Helses hjelpetelefon. Når TV 2 snakker med henne onsdag kveld, har de allerede merket økt trykk på sin hjelpetelefon, i forbindelse med at deres hjelpetelefonnummer spres i nettaviser og i sosiale medier.

– Vi vet at når vårt nummer dukker opp i mediene, så er det en del som tar kontakt med oss, sier Timland Dale.

Forskning i USA tyder på at selvmord blant offentlig kjente personer kan knyttes til en økning i selvmord blant befolkningen.

For dem som merker at det kan bli tyngre med mye medieomtale, legger Timland Dale særlig vekt på viktigheten av å være åpen om de tunge tankene.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

– Det å gjøre tanker om til ord er jo veldig viktig i en sånn setting, når man går med slike tanker fra før. Å sette ord på det gjør ofte at man får en avstand til handlingen, sier hun.

For familie og pårørende til personer som sliter psykisk, kan det ofte være vanskelig å vite hva man skal si eller gjøre.

– Det er viktig å være der for hverandre. Det å bry seg er absolutt det viktigste. Det er ikke alltid det viktigste hva man sier, men at man er der og at andre kjenner at man bryr seg, sier hun.

Ett selvmord per 40. sekund

Mellom 500 og 600 personer begår selvmord i Norge hvert år. To av tre som tar livet sitt, er menn, og median alder er 47 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

På verdensbasis er det nesten 800.000 personer som tar sitt eget liv hvert eneste år, viser tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Selvmord tar dermed flere liv enn krig, konstaterte WHO i en rapport tidligere i år.

Selv om selvmordsraten gikk noe ned i perioden fra 2010 til 2016, det siste året det foreligger endelig statistikk for, er antallet dødsfall stabilt ettersom verdens befolkning øker. FN-organisasjonen mener det må gjøres mer for å forebygge tragediene.