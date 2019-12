«Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro til å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle. Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side,» skriver Per Heimly på Facebook.

Heimly og Behn var gode venner og kunstnerkollegaer.

Onsdag kveld ble det kjent at Ari Behn er død. Han tok sitt eget liv 1. juledag.

På sosiale medier strømmer det onsdag kveld på med støttemeldinger og meldinger som beskriver sjokket og sorgen venner og kolleger føler på.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

«Faen, Ari.....!! Vakre fine lysende venn....... Det er 20 år siden vi satt på et tak i Oslo Sentrum, og du sa; «Du er Espen Askeladd, Aksel, du kommer til å vinne prinsessa og halve kongeriket».... Du så alltid det vakre i andre, Ari, og glemte selv at det var deg selv du så i oss...», skriver Aksel Hennie på sin Instagram-profil.

Musiker og programleder Thomas Seltzer skriver «Nitriste nyheter. Hvit i fred, Ari.»

«Altfor mange mennesker tar livet sitt. og mange barn er etterlatte. Tankene går til dem <3,» skriver Inga Marte Torkildsen på Twitter.

«Det er mange i norsk kulturliv som har bedt meg hilse til far. Men bar to - Jon Michelet og Ari Behn - ba meg alltid hilse til far OG mor. Det sier mye om dem. RIP Ari, du vil bli savnet», skriver journalist og forlagsredaktør Aslak Nore på Twitter.

Så trist å høre at Ari Behn er død bare 47 år gammel.

Tre søstre har mistet sin far. Familien er åpen om selvmordet. Viktig med åpenheten, men for en trist nyhet. — Sidsel Wold (@SidselWold) December 25, 2019

Journalist i NRK, Sidsel Wold, roser familien for åpentheten.

«Så trist å høre at Ari Behn er død bare 47 år gammel. Tre søstre har mistet sin far. Familien er åpen om selvmordet. Viktig med åpenheten, men for en trist nyhet,» skriver hun på Twitter.