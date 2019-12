Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen skriver at det er med stor sorg at de har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham, skriver Kongen og Dronningen.

Videre står det at de er takknemlige for at de har lært ham å kjenne.

– En god venn

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit tar også nyheten om hans bortgang med stor sorg.

– VI var veldig glade i Ari, skriver Kronprinsen og Kronprinsessen.

De beskriver Benh som en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel.

Ari Behn (47) og prinsesse Märtha Louise giftet seg i 2002, og i 2016 ble det kjent at paret skulle skilles.

Ari Behn har vært åpen om den tunge tiden etter bruddet, og har flere ganger uttalt at han er stolt av prinsessen.

Det tidligere ekteparet har de tre døtrene Maud Angelica Behn (16), Leah Isadora Behn (14) og Emma Tallulah Behn (11).

– Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, Prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie, står det i pressemeldingen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

Ber om ro

Kongen og Dronningen ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.

– Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror, skriver de.

– Vanskelig situasjon for familien

TV 2s kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier at nyheten om Behns bortgang er utrolig trist.

– Det er alltid trist når noen dør, men måten dette har skjedd på og dagen det har skjedd på gjør det til en enda vanskeligere situasjon for familien hans, sier Isaksen.

Isaksen sier at Ari Behn lenge har hatt en stor rolle i kongefamilien, selv etter skilsmissen fra Prinsesse Märtha Louise.

– De siste årene har han jo ikke vært en del av den offisielle kongefamilien, men Martha og han har vært opptatt av å ha et godt forhold for barna, sier Isaksen.

Den svenske kongefamilien i sorg

Det svenske kongefamiliens pressesjef Margareta Thorgren skriver til Aftonbladet at de har fått beskjed om Behns bortgang.

Thorgren beskriver bortgangen som et "veldig tragisk dødsfall" og henviser til uttalelsen til det norske kongehuset.