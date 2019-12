Trude Drevland og tidligere kolleger i sorg

Nyheten ble meddelt av Geir Håkonsund, som har fungert som Ari Behns pressetalsperson og mangeårige manager.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, sier Geir Håkonsund.

– Dyp sorg

Trude Drevland, mangeårig venn med Behn er i sorg da hun mottar beskjeden fra TV 2.

– Det er med den dypeste sorg jeg mottar denne beskjeden. Da har vi mistet den varmeste, snilleste og kreative personen jeg kjenner, sier en Drevland til TV 2.

Drevland har tidligere uttalt til TV 2 i programmet «Snakk med Linn Wiik» hvordan Behn var med på å redde hennes eget liv.

– Jeg kommer til å savne han så inderlig. Det er så fælt å høre det som har skjedd. Jeg setter umåtelig stor pris på vennskapet vårt, forteller Drevland.

– Mine inderligste kondolanser blir sendt til de nærmeste, sier Drevland.

Kollega og tidligere programleder: – Må ha vært en bunnløs sorg

PROGRAMLEDER: Eva Dobbing har vært programleder for TV 2. Hun er i sorg.

Eva Kynningsrud Dobbing har jobbet med Behn i mange år. En felles interesse om Hemingway var starten på vennskapet. Hun forteller om en juleglede som ble snudd til umiddelbar sorg.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



– Ari var en fantastisk person. Vi har hatt så mange mange fine stunder sammen. Jeg blir forferdelig lei meg over at han tok denne utveien. Jeg vet hvor mye barna betydde for ham, så det må ha vært en bunnløs sorg som førte til dette, sier Dobbing til TV 2.

– Jeg tenker på de som sto han nært. Det var mange tårer som ble felt rundt bordet. Gleden ble snudd til sorg med en gang, forteller en preget Dobbing.

– Han turte å opponere mot forfatterstanden

Behn har skrevet flere bøker gjennom sitt liv. Selv var han medlem av den den norske forfatterforeningen siden 2003. Lederen av foreningen, Heidi Marie Kriznik, snakker varmt om Behn som forfatter.

– Det er tragisk at Ari Behn er død. Det er veldig leit at han strevde sånn i livet sitt og ikke fant det mulig å fortsette. Ari Behn hadde et stort mot og en vilje til å tørre å opponere mot forfatterstanden allerede før han var en etablert forfatter. Alle diskuterte Behn og alle mente noe om ham, forteller Kriznik til TV 2.

– Mine tanker går til barna hans og familien, sier hun videre.

– Usedvanlig oppmerksom på andre mennesker

Marianne Hagen var tidligere kommunikasjonsjef på slottet. I ti år jobbet hun med Ari Behn og familien. Hun forteller om en usedvanlig varm person.