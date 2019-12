Familien meddelte nyheten via Geir Håkonsund, som har fungert som Ari Behns pressetalsperson og mangeårige manager.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, sier familien.

Ari Behn (47) og Prinsesse Märtha Louise giftet seg i 2002, og i 2016 ble det kjent at paret skulle skilles.

Det tidligere ekteparet har de tre døtrene Maud Angelica Behn (16), Leah Isadora Behn (14) og Emma Tallulah Behn (11).

De har hatt delt omsorg for barna.

Ari Behn har vært en kulturell personlighet i mange år. Han har skrevet flere bøker, og har hatt utstillinger med egen kunst.

Behns debutbok, «Trist som faen. Fortellinger», kom ut i 1999. Den fikk sitt første opplag utsolgt på under en uke. Boken fikk gode kritikker, og det gjorde også oppfølgeren «Talent for lykke» som kom i 2011.

Behn har også laget dokumentarer for TV, og vært skribent i flere aviser og tidsskrifter.

I 2011 debuterte han som dramatiker med stykket «Treningstimen».

De siste årene hadde Behn også stor suksess som billedkunstner, og i 2018 solgte han malerier for flere millioner kroner.

Behn har vært utstilt på det anerkjente galleriet Gabba Gallery i Los Angeles, USA, og I oktober 2019 stilte han ut 25 av bildene sine på Galleri Lilje i Trondheim. Der uttalte Behn selv at han omsatte for over ti millioner kroner, og omtalte det hele som en enorm reise.

Saken oppdateres.