For et serieår det har vært!

Med både nye sesonger av gamle favorittserier, og ikke minst en haug med nye, steingode serier.

Avslutningen av dette tiårets serie, «Game of Thrones», kom i skyggen av to serier basert på ekte hendelser, «Chernobyl» og «When they see us».

Sorg har ført til mye god komikk, som i «Fleabag» og «After Life».

Dessuten har ungdomsserier bydd på mangfold og rå virkelighet, som i «Euphoria» og den lettere «Sex Education».

Det er sikkert mange serier som fortjener en plass på lista over årets beste serier, men døgnet har dessverre ikke nok timer til at jeg får sett alt i det etterhvert enorme serieuniverset.

Vi starter med de nye seriene som kom i 2019, og her er alt fra rått ungdomsdrama, til bekmørk atomhistorie, til leken seksualundervisning, til intrigestappa morgenprogram.

1. Euphoria

HBO Nordic

«Euphoria» er et mørkt ungdomsdrama der vi følger unge Rue, som nettopp er tilbake etter en overdose og sliter med å finne glede utenom rusen. Hun blir venn med den nyinnfytta Jules, som er full av liv og henne rake motsetning. Zendaya i hovedrollen står for en av de absolutt sterkeste skuespillerprestasjonene i 2019. Hun viser sårbarhet og råskap i hver eneste scene, og Hunter Schafer som transjenta Jules kommer like bak. Serien viser en rå ungdomsvirkelighet, med narkotika, overgrep og sex-videoer, og rollefigurer man blir oppriktig glad i.

2. When they see us

Netflix

Vi går fra én mørk serie til en annen. Fiksjonsdramaet «When they see us» er basert på den sanne historien om en brutal voldtekt i Central Park. I «Central Park Five»-saken ble fem mørkhudede ungdommer arrestert og dømt fordi de tilfeldigvis var i parken på samme tidspunkt. Dette er en serie som treffer hjerte og sjel, og det er vondt å se blodig urettferdighet og utbredt rasisme fra politiet og myndighetene. Det er en serie som krever mye av seeren, men med veldig gode skuespillere og en godt fortalt historie er dette en av årets beste serier.

3. Sex Education

Netflix

Etter to mørke serier passer det å gå over til noe mye lysere. «Sex Education» er en av årets overraskelser. Det som ser ut som en streit, vanlig high school-serie viser seg å være så mye mer. Vi møter nerden Otis som sammen med tøffe Maeve starter sex-rådgiving på den nedlagte skoledoen. Her er det intriger, usikkerhet, sex og flytende seksualitet hos både de populære, blant sportsfolka og hos nerdene, og det er et fargerikt og mangfoldig rollegalleri. Dessuten et godt skildra mor-sønn-forhold, med Otis (Asa Butterfield) og moren, spilt av Gillian Anderson. Det er en morsom og uforutsigbar serie, deilig blottet for moralske pekefingre.