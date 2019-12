En mann i 70-årene ble mandag funnet død i Hokksund, og politiet bekreftet onsdag formiddag at dødsfallet etterforskes som et drap.

Onsdag ettermiddag opplyser politiet i en pressemelding at en mann er siktet for drapet, og etterlyser en bil.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at de ikke vet hvor siktede befinner seg.

– Vi har ikke klart å komme i kontakt med siktede ennå. Vi jobber med å kartlegge hvor han befinner seg, sier politiadvokaten til TV 2.

– Er siktede farlig?

– Han har jo sikta for å ha drept en person på lille julaften. Vi danner oss et bilde av hva som kan være motivet, men vil ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt, sier Mathiassen videre.

Etterlyser Toyota

Bilen som etterlyses er en brun Toyota Rav4 2014-modell.

– En mann er siktet i saken, men han er foreløpig ikke pågrepet. I den forbindelse etterlyser vi en bil. Vi har grunn til å tro at siktede disponerer denne bilen. Politiet ønsker nå informasjon fra publikum for å kartlegge hans bevegelser i tiden før og etter drapet, sier Mathiassen i pressemeldingen.

Politiadvokaten sier til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere om eieren av bilen er siktede.

– Vi vil per nå ikke kommentere om eier av denne bilen er siktede, sier Mathiassen til TV 2.

Observasjoner av bilen kan meldes inn til politiet på tipstelefon 961 45 601, eller meldes inn i politiets tipsløsning på Politi.no.

Politiet informerer også om at mannen har en relasjon til avdøde, men de utdyper ikke hvilken relasjon dette er.

Bistand fra Kripos

Den avdøde mannen i 70-årene ble funnet av det politiet ser på som tilfeldig forbipasserende ved en trafikkert vei ved Loe Bruk i Hokksund sentrum klokken 19.37 mandag. Han ble funnet med skader og ble behandlet av helsepersonell, men ble erklært død på stedet klokken 20.24.

Mannen hadde vært ute og gått tur med hunden og har trolig vært innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.

– Vi jobber med full styrke for å finne ut hva som har skjedd, og har også fått bistand fra Kripos i arbeidet. Målet er selvsagt å kunne gi de pårørende et svar på hva som er bakgrunnen for hendelsen, sier Svane Mathiassen i pressemeldingen.

I pressemeldingen informerer politiet om at de har innhentet videodokumentasjon, tatt i mot og gått gjennom tips, og har gjennomført en rekke vitneavhør.

– Vi jobber ut fra ulike teorier, men det er ikke noe som tilsier at han er et tilfeldig offer, sier Svane Mathiassen.

Saken oppdateres.