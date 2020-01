Nyhetene som gir håp for fremtiden

Det er ikke mange søkene en må gjøre for å finne dystre nyhetsrapporter om fremtiden. Avskoging, klimakrisen, utryddete dyr og farlige epidemier, bare for å nevne noen av de negative nyhetene som fant sted i 2019.

Nå som 2020 er i gang, kan du også tenke tilbake på det positive som skjedde i fjor. I denne artikkelen skal vi se på noen av de mest gledelige nyhetene som fant sted i 2019.

Dyr og miljø

Til tross for den dystre rapporten til et FN-utvalg om at vi presser naturen så mye at det truer vår eksistens og livskvalitet, er det håp.

Politikernes vilje er ikke bare laber. Flere land og stater vedtar å forby plastprodukter. EU vedtok forbud mot engangsplast i i 2018, og i år fulgte Canada og den amerikanske delstaten Oregon etter, ifølge CNN.

Det så ille ut med de massive skogbrannene som herjet i regnskogene i Amazonas og Australia. Situasjonen i Amazonas førte blant annet til at Greta Thunberg og Brasils president havnet i ordkrig, men ifølge NASA er jordkloden grønnere nå enn det den var for 20 år siden.

I dyrenes verden skjedde det nye viktige oppdagelser. I Kenya ble det sett en svart leopard for første gang på 100 år. I Kina dukket en vill albinopanda opp for første gang. Forskere har også funnet 71 nye arter vi aldri har sett før, ifølge CNN.

MAJESTETISK: Fotograf Will burrard-Lucas har klart å forevige en sjelden sort leopard på kamera. Foto: Burrard-Lucas Photography/ Reuters

Det er hele 184 år siden det sist ble sett en iguan på Galapagos. I januar 2019 ble krypdyret re-introdusert på Galapagos da en forskergruppe satte ut over 1400 igauner på øya.

Fred og rettigheter

Skal 2019 bli stående som starten på fred mellom Nord-Korea og Sør-Korea? Det var et stort steg da en amerikansk president satte sine føtter i Nord-Korea for første gang. USAs president Donald Trump tok den 30. juni steget inn på grensen for å hilse på Nord-Koreas leder Kim Jong Un.

ÅRETS BILDE: Nyhetsbyrået AFP har nominert dette til årets bilde. Foto: Brendan Smialowski / AFP

I Europa ble det bestemt at Makedonia vil bytte navn til Republikken Nord-Makedonia. Landet har vært i konflikt med Hellas om navnet helt siden Makedonia ble uavhengig fra Jugoslavia i 1991.

Selv om mange land henger etter i kvinners rettigheter, har det skjedd flere fremskritt. Blant annet var 2019 året da kvinner i Saudi-Arabia fikk reise alene for først gang, mens kvinner i Iran spilte sin første fotballkamp på 40 år. I Indonesia økte de minimumsalderen for bruder for å forhindre barneekteskap.

Også de homofile kan strekke armene i værene. Taiwan ble det første landet i Asia til å godkjenne giftermål med samme kjønn, det samme gjorde Nord-Irland og Ecuador.