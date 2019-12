2. juledag kl. 16.00: Se Chelsea-Southampton på TV 2 Sport Premium 2 eller Sumo!

Robert Green (39) signerte for London-klubben foran forrige sesong.

Det ble med den ene sesongen. Den tidligere engelske landslagskeeperen spilte ikke en eneste offisiell kamp, men markerte seg som en positiv skikkelse i garderoben.

I et stort intervju med nettstedet The Athletic snakker Green ut om en episode under et oppvaskmøte.

Chelsea, som hadde startet sesongen sterkt, var plutselig i krise.

Klubbens daværende manager, Maurizio Sarri, samlet troppene til et møte. Chelsea hadde nylig tapt grufulle 0-6 for Manchester City. To uker i forveien ble de banket av Bournemouth.

Maurizio Sarri er nå Juventus-sjef. Foto: Stringer

– Guttene rakte opp hånden og sa «vi bryr oss veldig», men de snakket uten å si så mye, forteller Green til The Athletic.

Tok grep

I likhet med Green ble det med en sesong i Chelsea for Sarri. Til tross for at den italienske manageren vant Europaligaen og ledet laget til tredjeplass i Premier League, ble han kritisert for ikke å ha en «plan B.»

Ballen skulle holdes i laget, og det meste skulle innom midtbanegeneralen Jorginho.

Nettopp dette tok Green opp på møtet.

– Jeg sa det bare rett ut. Jeg fortalte ham: «Du har ingen plan B. Spillerne i gruppen er ikke typene til å snakke slik til deg – de bryr seg veldig mye, men er redd for å si noe til deg. Som jeg også er. Men jeg bryr meg ikke, for hva skal du gjøre – vrake meg!?».

Ifølge Green pågikk seansen i et kvarter. Etterpå fikk han støtte av både medspillere og Sarris assistenter, Gianfranco Zola og Carlo Cudicini. Assistentene skal ha fortalt Green at de jobbet i et hierarki.

Overrasket

Hvordan Sarri reagerte selv, kom overraskende på Green.

– Jeg tenkte: «Å faen, nå er jeg død.» Men han tok meg i hånden og sa: «Takk, det er første gang noen har fått meg til å tenke under et møte.» Men tingen er at ingenting forandret seg, sier 39-åringen, som nå har lagt opp.

Sarri trener for tiden Juventus, der han kjemper om tittelen mot Antonio Conte og Inter. Lagene har like mange poeng etter 17 serierunder.

Skal en tro Green, er det lite sannsynlig at Sarri kommer til å endre på stilen i fremtiden.

– Han er en tidligere bankdirektør og leder en klubb som en. I hodet hans var det en formel for suksess. Det var som: «Jeg er en matematiker, jeg har funnet ut av det og jeg vet», forklarer Chelseas tidligere tredjekeeper.

2. juledag sender TV 2 samtlige kamper fra Premier League. Se oversikten her!