I et av klasserommene på Jordal skole har elevene fullt fokus på dagens aktiviteter. Skolen tilbyr alt fra PlayStation til basketball, i det de kaller en alternativ julefeiring.

– Elevene på Jordal spurte om vi kunne holde skolen åpen, fordi de opplever jula som litt lang og stille, sier Halvor Holm, som er rektor ved Jordal skole.

Holm er glad for at elevene tok initiativ til en annerledes julefeiring.

– Vi er en sentrumsnær skole, så mange har ikke disse store gutterommene. Derfor spurte elevene om de kunne være her i jula. Det syntes vi var en god idé, forteller Holm.

Populært blant elevene

Da TV 2 besøkte skolen var rundt 100 elever samlet til en tyrkisk middag på julaften.

FORNØYD: Naif jr Negash Mohammed er glad han kan gjøre morsomme aktiviteter på skolen i juleferien. Foto. TV 2

En av elevene som koste seg med maten, var Naif jr. Negash Mohammed. Han er godt fornøyd med at skolen holder åpent i jula.

– Det er veldig fint at vi som ikke feirer jul til vanlig kan komme hit til skolen for å ha det gøy. Jeg synes det er veldig fint at Jordal skole gjør dette for oss, sier Mohammed.

Suzan Abdullah og hennes venninner ser frem til å tilbringe store deler av juleferien på skolen.

– Det er gøy og jeg synes det er kjempehyggelig å være her, siden vi ikke har så mye annet å gjøre nå som butikkene er stengt, sier Abdullah.

Kan bli skolens nye juletradisjon

Tilbudet er et samarbeid mellom skolen, bydelen og Utdanningsetaten. Dette samarbeidet har gitt skolen ekstra midler slik at de kan holde skolen åpen nå i julen.

REKTOR: Rundt 100 elever møtte opp på Jordal skole på julaften og enda flere elever er ventet på besøk i romjulen. Nå håper skolens rektor, Halvor Holm at dette kan bli skolens nye juletradisjon. Foto: TV 2

– Det er mulig å være her i hele romjulen. Det blir muligheter for å spille basketball, fotball og brettspill for å nevne noe. Før vi avslutter det hele med en skitur i Nordmarka, sier Holm.

– Blir dette en tradisjon?

– Ja, vi satser på det. Vi ser behovet og dette er noe vi har lyst til å gjøre mer av, sier Holm.