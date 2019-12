Polarskipet «Lance» har sittet fast i isen i Nordishavet siden 13. desember. Onsdag har været endret seg og skipet har startet å drifte sydover.

– De har endelig startet å drifte i riktig retning, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

Skipet ble sendt til Nordishavet for å hente ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn. Det er nå 19 personer om bord etter at et helikopter evakuerte tre personer forrige uke.

Sitter fast

Natt til onsdag begynte det å blåse fra nordøst. Dette er vinden mannskapet har ventet på i flere dager.

– «Lance» drifter i god fart sydover. Det er en veldig positiv utvikling, sier Ebbesen.

Han var i kontakt med kapteinen onsdag ettermiddag som bekreftet at de har beveget seg et godt stykke i riktig retning, men at skipet ikke har kommet seg løs fra isen.

– De har jobbet med sage og kutte seg løs fra isen siden i dag tidlig. De vil utnytte de gode værforholdene så mye som mulig, sier Ebbesen.

Nærmer seg iskanten

Ekspedisjonslederen sier til TV 2 at det er mulig at de kommer seg løs i løpet av onsdag kveld.

POLFARERE: Børge Ousland (57) og Mike Horn (53) gikk på ski i 87 dager over isen på Polhavet via polpunktet. Foto: Etienne Claret

– Mannskapet jobber i håp om at de skal komme fri i løpet av dagen, sier Ebbesen.

Hvis det skjer er det håp om at mannskapet kan komme hjem før nyttår.

– Vi håper de slipper å feire nyttårsaften der, men det er vanskelig å forutse når de faktisk kommer seg løs, sier Ebbesen.

Det at vinden har ført skipet sørover mener Ebbesen er en svært positiv utvikling. Han sier at de har kommet nærmere iskanten og åpent hav, som vil gjøre det mulig å seile hjemover.

Ikke sikkert det går

Værforholdene onsdag er gode og Ebbesen sier at «Lance» trolig vil fortsette å drifte sørover utover kvelden. Det er meldt at vinden vil forsvinne torsdag, men ta seg opp igjen fredag,

– Det er ganske bra forhold den neste uken, sier Ebbesen.

Mye avhenger likevel på om skipet klarer å komme seg løs fra isen i løpet av kort tid.

LANCE: Skipet "Lance" har blitt brukt på flere tidligere polekspedisjoner. Foto: Etienne Claret

– Hvis de ikke slipper fri i løpet av dagen kan det bli vanskelig. Da går det nok mot en nyttårsaften i isen, sier Ebbesen.

Minnerik julefeiring

Mannskapet om bord har nettopp feiret julaften i isødet.

– Mange skulle nok helst vært hjemme til jul, men vi gjør det beste ut av det, sa Børge Ousland til TV 2 lille julaften.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen snakket med de om bord første juledag.

– De fortalte at det hadde vært en bra og minnerik julefeiring, sier Ebbesen.

Ousland sa at kokken på skipet lagde julemat, og at de hadde bakt pepeprkaker og pyntet plastjuletrær.

Selv om julefeiringen var vellykket, håper Ebbesen at de slipper å feire nyttårsaften på skipet.

– Vi håper de kommer seg løs i dag, men da trenger de god drift og vind, sier Ebbesen.