Mange kjendiser har delt bilder og videoer på sosiale medier i forbindelse med julehøytiden.

Det har også Hollywood-skuespilleren Matthew McConaughey gjort, men med en litt annen vri enn mange av sine stjernekolleger.

På Instagram har han lagt ut en video av seg selv, der han uttrykker sin frustrasjon over morens langtekkelige gavetradisjon til sine to millioner følgere.

– Full arbeidsdag

I begynnelsen av videoklippet ønsker skuespilleren følgerne sine god jul, og forteller at han skal feire jul sammen med familien sin.

– Noen spurte meg i dag: Fra når til når åpner dere presanger? Er det en time fra klokken åtte til ni? Ti til elleve?, sier han i videoen.

Han ble deretter minnet på at hans 87 år gamle mor skal være til stede ved pakkeåpningen denne julen.

– Så da kommer vi sikkert til å åpne gaver fra ni om morgenen til seks på kvelden. Det blir en full arbeidsdag, sier han.

Én og én

Årsaken er at moren til den verdenskjente skuespilleren krever at alle åpner én gave om gangen. En tradisjon som nok ikke er ukjent for mange familier i Norge.

– Alle andre ser på og sier «ooh» og «aah» og gjetter hva det er og feirer vedkommendes gave, sier en oppgitt McConaughey.

Han mener at morens måte å åpne gaver på skaper ett problem.

– Når du har en familie med minst åtte personer eller mer, og du åpner én om gangen og alle ser på og noen skal åpne gaven og så er det noen som ikke vil rive opp gavepapiret, så de åpner den skikkelig sakte, kan det bli en nitimers dag. Ønsk meg lykke til, avslutter han.

Videoen har i skrivende stund blitt sett av over 800 000, og over 7 000 personer har kommentert.

Flere uttrykker sin sympati for skuespilleren, og sier det er på nøyaktig samme måte i deres hus.

Vil spleise foreldre

Tirsdagens innlegg på Instagram er ikke første gang den amerikanske stjernen snakker om moren sin i juletiden.

I et intervju med nettsiden Mashable mandag, avtalte McConaughey og den britiske skuespilleren Hugh Grant å spleise sine eldre foreldre.

McConaughey forteller at han skal feire julen i Texas med sin 87 år gamle mor, hvorav Grant spør:

– Ville din 87 år gamle mor likt en 91 år gammel engelskmann?

McConaughey bekrefter at moren er ledig på markedet, og Grant foreslår å spleise de to foreldrene.

– Det blir en annen måte å jobbe sammen på Hugh, svarer McConaughey.