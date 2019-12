2. juledag fra kl. 18.00: Se Manchester United-Newcastle på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Det er antall mål Luke Shaw og Aaron Wan-Bissaka har scoret eller lagt opp til i Premier League denne sesongen.

Hos erkerival Liverpool er historien en helt annen. Backparet Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold har vært direkte involvert i 13 scoringer.

Etterlyser mer

På spørsmål om backene hans ikke er gode nok fremover i banen, svarer Ole Gunnar Solskjær:

– Vel, vi vil at spillerne våre skal både angripe og forsvare seg.

– Aaron (Wan-Bissaka) har vært helt fantastisk, Luke (Shaw) er på vei tilbake, og det er noe vi jobber med, fortsetter Solskjær, ifølge Manchester Evening News.

Kristiansunderen mener at offensive bidrag fra backene er noe Manchester United må få inn i laget.

– Og jeg mener at det er veldig viktig. Du ser City bruke to milliarder kroner på backer. Backene er så viktige i dagens fotball, konstaterer han.

– Men jeg er veldig fornøyd med backene vi har i stallen. Vi har unge spillere som er på vei opp. Diogo (Dalot) er på vei tilbake, og vi har erfaring i Ash (Young). Så vi har forskjellige kvaliteter i alle, påpeker Solskjær.

– Blir ikke klok på ham

Manchester United er blitt kritisert for ikke å klare å spille ut lag som ligger lavt med forsvaret. En trend denne sesongen er at de har rystet storlagene når de har fått kontre, men slitt med å skape sjanser mot de kompakte bunnlagene.

TV 2s fotballekspert mener at backene er helt vitalt for å bryte trenden.

– At de må gjøre det for at Manchester United skal bli veldig gode i den fasen av spillet, er jeg overbevist om.

– Ser du på Manchester City og Liverpool, som er de to beste lagene til å bryte ned motstandere som legger seg lavt, spiller backene en ekstremt viktig rolle. Det husker man også hos Tottenham da de var på sitt beste, sier Petter Myhre.

– Men har Shaw og Wan-Bissaka det i seg?

– Med Shaw er jeg usikker. Jeg har vært usikker på ham hele veien. Mye på grunn av at han har vært så mye skadet. Jeg føler at han aldri har fått vist over en periode hva han besitter av ferdigheter og kvaliteter. Det er en spiller jeg aldri er blitt helt klok på, svarer Myhre.

De røde djevlene investerte tungt i Wan-Bissaka i sommer. TV 2s fotballekspert er usikker også på ham.

– Wan-Bissaka har orken, engasjementet og gutsen til å være med fremover, men jeg synes han er litt uryddig i avleveringene sine. Både i pasnings- og innleggsspillet har han litt å gå på, mener Myhre, som samtidig understreker:

– Forståelsen for hvor innleggene og pasningene skal slås, men også utførelsen, er noe som går an å øve på.

