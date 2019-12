Mann (53), gutt (16) og jente (9) døde i basseng: – Hørte ropene

Omtrent klokken 13.30 tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til det britiske turisthotellet Club La Costa World ved Fuengirola på Costa del Sol.

En ni år gammel jente hadde hatt problemer med å komme seg opp av bassenget på hotellet, og den 53 år gamle faren hoppet selv i vannet for å hjelpe henne opp.

Da faren også fikk problemer, hoppet et tredje familiemedlem på 16 år i bassenget.

Livet stod ikke til å redde for noen av de tre familiemedlemmene.

Mannen og jenta var britiske statsborgere, mens gutten på 16 år var amerikansk statsborger.

En britisk kvinne, som ifølge Sky News er moren til de to barna, fikk krisehjelp i etterkant av hendelsen.

Sjokkerende scene

Ifølge den lokale journalisten Fernando Torres var det en sjokkerende scene som utspilte seg i bassengområdet julaften.

– De som jobbet på hotellet hørte ropene, og forsøkte å utføre livreddende førstehjelp på dem. Men de kunne ikke hjelpe dem, sier han til BBC.

Torres forteller videre at ambulansearbeiderne fortsatte det livreddende arbeidet da de ankom stedet, men at de ikke lyktes med å gjenopplive de tre familiemedlemmene.

Politiet venter fortsatt på den midlertidige obduksjonsrapporten av de tre avdøde for å stadfeste dødsårsaken.

Undersøker bassenget

Ifølge den spanske avisen La Vanguardia etterforsker spansk politi bassenget etter hendelsen.

De undersøker spesielt pumpen i bassenget, etter en teori om at det var en feil med den.

En ansatt ved hotellet skal, ifølge den spanske avisen, også ha hatt problemer med å komme seg opp av bassenget, da han hoppet uti for å prøve å redde familiemedlemmene opp fra vannet.

– Spørsmålet som blir etterforsket er hvorfor jenta, faren og det tredje familiemedlemmet hadde problemer med å komme seg ut av bassenget, sier talsperson for det lokale politiet, Jorge Martín, til New York Times.

Martín forteller at den ansatte ved hotellet som forsøkte å redde familien, rapporterte at det var «som å svømme i en vill elv».

Ifølge New York Times har ulykker tilknyttet ulike pumpeanlegg i basseng hendt før.

I 2002 druknet en syv år gammel jente fra Viginia, USA, i et spaanlegg da hun ble fanget i det kraftige draget fra en portal som suger vann inn i et filtreringssystem. I 2004 døde en mann og tre barn i et badeland i Texas. Også i denne tragiske ulykken ble det pekt på kraftig sug fra avløpet.