Landslagskapteinen har slitt med en tarmsykdom siden i sommer.

I november ble han akuttinnlagt og operert på grunn av et hull i tarmen.

Nå bekrefter håndballforbundet at han mister EM i januar, som spilles i Sverige, Østerrike og Norge.

Det var VG som første omtalte saken.

– Jeg fikk et skremmeskudd på lille julaften og tilbragte den på sykehus. Disse smertene kommer veldig fort opp. Det er så vondt som man kan ha det, sier Myrhol til VG.

Myrhol forteller til avisen at han etter planen skulle opereres 27 januar. Operasjonen flyttes frem til 2. januar på grunn av tilbakefallet.

Norge skal spille de innledende kampene i håndball-EM i Trondheim. Første kamp er mot Bosnia-Hercegovina 10. januar.

De to andre strekspillerne i troppen er Magnus Gullerud og Petter Øverby. Tom Kåre Nikolaisen var med i bruttotroppen, og hentes inn som erstatter, bekrefter håndballforbundet.



TV 2s håndballekspert er klar på at Myrhol-fraværet er et tap for Norge.

– Han er en viktig person for landslaget og en samlende kraft. Men det kan slå ut flere veier. Jeg håper gutta tar med hans ånd og spirit inn i det hele, og at de spiller litt for ham og. Men de blir svekket, det er det ingen tvil om, slår Bent Svele fast.

Myrhol har i lang tid vært det foretrukne offensive valget, mens de andre linjespillerne har tatt seg av grovjobben defensivt. Nå må landslagssjef Christian Berge gjøre grep offensivt.

– Det betyr at den som spiller i den posisjonen må utvikle relasjoner til noen bakspillere, som Bjarte har gjort i lang tid. Det blir annerledes, varsler Svele.