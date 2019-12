Fotballryktene: – Tilbyr Haaland to millioner i ukelønn

Erling Braut Haaland er angivelig i samtaler med Manchester United om en overgang.

Skal en tro The Sun, ønsker de røde djevlene å hente spisskometen for 880 millioner kroner – for så å låne ham tilbake ut sesongen.

Skulle overgangen bli en realitet, kan jærbuen glise hele veien til banken.

Manchester United skal nemlig være villig til å tidoble 19-åringens RB Salzburg-lønn. The Sun hevder at han vil bli tilbudt en kontrakt verdt 2,3 millioner kroner i uken.

RB Leipzig og Borussia Dortmund er også interesserte i spisskometen. Nå har også Juventus kastet seg inn i kampen, hevder Tuttosport.

Zlatan Ibrahimovic, en spiss Braut Haaland er blitt sammenlignet med, skal være nær en retur til AC Milan.

Superstjernen står uten kontrakt, og kan signere for den gamle storheten gratis. Skal en tro Daily Mail, følger AC Milan seg trygg på at de kommer til å få en avtale i boks.

Chelsea har nylig fått opphevet overgangsnekten. Dermed kan London-klubben hente spillere i januar. Express hevder at Frank Lampard planlegger å sette inn støtet for å sikre seg RB Leipzig-spissen Timo Werner.

En annen stjernespiss som er på flyttefot, er Edinson Cavani. Han har havnet i kulden i PSG etter at Mauro Icardi ble hentet. Marca melder at uruguayaneren er nær en overgang til Atlético Madrid.

Når et nytt overgangsvindu nærmer seg, oppstår det nye rykter rundt Paul Pogba. Franskmannen skal ha et ønske om å forlate Manchester United for å returnere til sin tidligere arbeidsgiver, Juventus. Det hevder Calciomercato.

Samtidig har Real Madrid fortalt Pogbas agent, Mino Raiola, at de ikke kommer til å hente midtbanespilleren i januar, skal en tro Daily Mail.