– Den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter at mannen har blitt utsatt for en kriminell handling. Jeg kan ikke gå nærmere inn i detaljene på hva obduksjonsrapporten sier, men dette innebærer at vi etterforsker hendelsen som et drap, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen i 70-årene ble funnet av det politiet ser på som tilfeldig forbipasserende ved en trafikkert vei ved Loe Bruk i Hokksund sentrum klokken 19.37 mandag. Han ble funnet med skader og ble behandlet av helsepersonell, men ble erklært død på stedet klokken 20.24.

Mannen hadde vært ute og gått tur med hunden og har trolig vært innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.

Mathiassen sier at de jobber med full styrke for å finne ut hva som har skjedd, og har også bedt om og fått bistand fra Kripos i arbeidet.

– Målet er selvsagt å kunne gi de pårørende et svar på hva som er bakgrunnen for hendelsen. Vi har innhentet videodokumentasjon, tatt i mot og gått gjennom tips, og har gjennomført en rekke vitneavhør. Vi jobber ut fra ulike teorier, men det er ikke noe som tilsier at han er et tilfeldig offer, sier Mathiassen.