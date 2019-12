Julaften er over, med sitt milde vær. Meteorolog i StormGeo, Cecilie Villanger, forteller at de fleste i vårt langstrakte land har hatt et relativt stille og rolig julevær, og at ingen landsdeler har skilt seg ut i noen retning.

– Noen fikk litt påfyll av snø på Østlandet, mens på deler av Vestlandet var det litt regn den første delen av dagen, sier hun.

Romjulsværet

Det ser ut til å fortsette noen dager utover i romjulen. Ifølge meteorologen vil det være stille og rolig på værfronten både første og andre juledag, noe som er en fordel for alle som skal kjøre hjem fra julebesøk.

– Enten man skal kjøre hjemover over fjellet, eller fra nord til sør, er det fine kjøreforhold, sier Villanger, og forteller at det verken vil bli nedbør eller vind å snakke om.

– Det eneste er at temperaturene vil synke, spesielt i Innlandet og på kysten i morgen. Men det blir ikke noe påfyll av nedbør, så veiene bør holde seg ganske bra likevel, sier hun.

Sterk vind

Planlegger du hjemturen på fredag, advarer meteorologen å vente lenge etter frokost med å komme seg av gårde.

Et lavtrykk sør for Island vil gi en vindøkning i Nord-Norge. I første omgang er det kyststrøkene som vil merke dette, men sent på kvelden vil det øke også i fjellet.

– Vinden kan komme opp i stiv til sterk kuling mellom Lindesnes og Stadt, og det blir kraftigst over Stadt. I løpet av natten kan det komme opp i storm i fjellet, så det kan være greit å komme seg hjem før det, sier Villanger.

Varmere enn normalt

Lørdag er det ikke særlig til reisevær å snakke om, skal man tro meteorologen. Både i Sør- og Nord-Norge vil det bli kraftig vind, og på Vestlandet kan man vente seg nedbør. Det vil også deler av Nordland få en smak av.

Gjennom helgen vil temperaturen stige en del, og Villanger forteller at det kan bli mildt, og at nedbør vil komme som regn langt opp i høyden.

– Det blir en vanvittig temperaturøkning i hele landet. Spesielt i Sør-Norge, men temperaturene vil også stige i Nord-Norge. Søndag snakker vi om åtte til ti grader langs kysten, og det er et stykke over normalen, sier hun.

I Sør-Norge vil snøgrensen krype opp til tusen meter, noe som kan føre til trøblete forhold på fjellovergangene.

Nyttårsværet

Det ser ut til at den samme tendensen vil fortsette inn i overgangen til det nye året, med et vær som blir preget av lavtrykk. Ifølge meteorologen ligger det an til å bli langt dårligere vær enn det har vært i jula – stort sett i hele landet.

– Det er kraftigere lavtrykk enn man har hatt på en god stund, og det kan ligge an til ganske ruskete vær rundt nyttårsaften og starten av januar, sier meteorologen.

Dermed kan man vente seg godt med vind og nedbør, i store deler av landet, og forholdene for fyrverkeri blir tvilsom spesielt gode.