– Du trodde vel virkelig ikke at jeg skulle gå glipp av sjansen til å ønske deg en god jul, gjorde du?

Slik innleder den en gang så anerkjente Hollywood-skuespilleren Kevin Spacey en video han delte på sosiale medier julaften.

I år som i fjor går han inn i rollen som Frank Underwood – karakteren han spilte i Netflix-serien «House of Cards» før han fikk fyken fra serien – og adresserer i kjent stil kameraet og seeren direkte.

Fjorårets film kalte han «Let Me Be Frank», og ble sluppet samtidig som det ble kjent at han ble tiltalt for å ha befølt en 18 år gammel ryddegutt. Der adresserte han anklagene mot ham, og sa at «den fulle sannheten vil snart bli kjent».

Ett år har gått siden den gang. I juli ble tiltalen mot ham droppet, og i oktober slapp han tiltale for å ha befølt en massør under en behandling, da massøren som kom med anklagene døde.

Likevel virker ikke ryktet til Spacey å ha fått seg et løft. Hollywood har ikke rørt ham siden han ble skrevet ut av «House of Cards», da skuespiller Anthony Rapp anklaget ham for å ha seksuelt trakassert ham da han var 14.

Spacey sto frem som homofil og beklaget oppførselen sin overfor skuespilleren, men hevdet at han ikke kunne huske episoden.

DROPPET TILTALE: Her er Kevin Spacey i retten sammen sine forsvarer Alan Jackson. Bildet er tatt i juni 2019, én måned før tiltalen mot ham ble droppet. Foto: Steven Senne

Årets julevideo har han gitt navnet KTWK (Kill The With Kindness). Mens han styrer i peisen beskriver han 2019 som et «ganske godt år», der han har fått helsa tilbake. Han hevder han har gjort noen endringer i livet sitt, og at han i 2020 vil se mer «godhet» i verden.

– Jeg vet hva du tenker. Kan han være seriøs? Jeg er dødsseriøs. Neste gang noen gjør noe du ikke liker, kan du til angrep, sier han før han fortsetter:

– Men du kan også holde deg rolig og gjøre det uventede. Du kan ... drepe dem med godhet (kill them with kindness), avslutter han, før videoen faser ut med dramatisk og illevarslende musikk mens det zoomes inn på bålet.

Spacey selv har ikke kommentert den nye videoen ytterligere.