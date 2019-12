David Wayne Oliver (65) ble mandag ettermiddag arrestert av politiet på en kafé i Colorado Springs i Colorado, USA. Det melder Reuters.

Arrestasjonen skjedde kort tid etter at han hadde ranet en bank.

Det er foreløpig uklart hvor mye penger 65-åringen fikk med seg fra ranet, men han hadde åpenbart ikke planer om å bruke utbyttet på seg selv.

Ropte «god jul»

Et øyevitne, Dione Pascale, forteller nemlig at Oliver gikk ut på gaten etter at han hadde ranet banken, og kastet pengene rundt seg.

Pascale forteller til TV-stasjonen KKTV at 65-åringen «begynte å kaste penger ut av bagen» før han ropte «god jul».

Samlet pengene

Ifølge Pascal samlet forbipasserende sammen noen av kontantene fra bakken, og leverte dem tilbake til banken. Oliver satte seg på sin side på kaféen, hvor han tilsynelatende ventet på at politiet skulle komme.

Ifølge politiet truet 65-åringen med å bruke våpen da han ranet banken, men det er ikke noe som indikerer at Oliver faktisk brukte våpen under ranet.

65-åringen er ventet å stilles for retten torsdag.