Beløpet kommer fra nærmere 1.500 givere, skriver Aftenposten.

Initiativtakeren til innsamlingen , Silje Haavet Golden, opplyste opprinnelig at alt over 10.000 kroner går som julegave til Lula Tekle, den eritreiske kvinnen som arbeidet for Stålsett.

Til organisasjon

Golden opplyser nå at midler over 80.000 kroner går til organisasjonen Mennesker i Limbo – etter ønske fra den tidligere biskopen. Stålsett ønsker dessuten å dekke boten av egne midler.

Den tidligere Oslo-biskopen ble torsdag i forrige uke dømt til fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker, men siden dommen ble betinget, slipper han å sone.

Saken i Oslo tingrett gikk som en tilståelsessak. Stålsett er dømt for brudd på punktet i utlendingsloven som omfatter bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Ankes ikke

Eks-biskopen godtok dommen umiddelbart, og dagen etter ble det kjent at heller ikke påtalemyndigheten vil anke saken. Dermed er dommen rettskraftig.

– Så lenge denne bestemmelsen står i loven, vil den produsere nye tilfeller av tapere, av mennesker som må leve i limbo – uten hus, uten arbeid, uten utdanning, uten helse. Det har denne saken dreiet seg om, og jeg opplever at vi kommer styrket ut av denne prosessen, sa Stålsett etter å ha fått dommen torsdag.

På spørsmål fra NTB om han ville ha gjort det samme igjen, svarte den tidligere biskopen slik:

– Absolutt!

