Mourinho: – Fotballen trenger hjelp mot rasisme

– Jeg er fullstendig mot rasisme i samfunnet, og særlig i fotballen. Jeg blir veldig lei meg hver gang noe som dette skjer, og jeg støtter alle tiltak myndighetene treffer for å gjøre noe med det, sier Tottenham-manageren.

– Samfunnet trenger hjelp mot dette. Fotballen, trenger vi hjelp? Ja. Vi må fjerne alle former for diskriminering, og dette er en av dem. Det har skjedd før, og jeg føler at det kommer til å skje igjen, og det er et problem.

Chelsea-spiller Antonio Rüdiger ble utsatt for tribunerasisme i oppgjøret mot Mourinhos Tottenham-lag søndag. Det har først til sterke reaksjoner i Storbritannia, men Mourinho vil ikke skjære lagets supportere over en kam.

– Det er ikke rettferdig å si at «Tottenham-fans gjorde dette». En Tottenham-tilhenger er ikke «Tottenham-fans». Siden jeg kom hit har de vært fenomenale, hjemme som borte. De har støttet laget og respektert motstanderne, sier han.

Saken tok en ny vending da det lille julaften ble kjent at en Chelsea-supporter er pågrepet for rasistisk hets mot Tottenham-spiller Son Heung-min i samme kamp.

Truer med å gripe inn

Søndagens skammelige tribuneoppførsel har ført til reaksjoner langt utenfor idrettens egen arena. Statsminister Boris Johnsons kontor fordømmer hetsen.

– Rasisme har ingen plass i fotballen eller noe annet sted, og vi må konfrontere denne motbydelige oppførselen. Tydeligvis er det mer å gjøre for fotballmyndighetene, og vi vil arbeide sammen med dem for å gjøre slutt på dette, sier en talsperson for statsministeren.

– Vi vil sammen med dommerne, klubbene og de relevante forbund sørge for å få fakta på bordet og treffe de nødvendige tiltak. Fotballforbundet, Premier League og ligaen har trappet opp sin innsats mot rasisme, men vi forventer at de prioriterer dette i samarbeid med spillernes og supporternes interesseorganisasjoner, og vi vil nøye følge med på hva som gjøres. Vi utelukker ikke handling dersom det er påkrevd.

Spillernes fagforening (PFA) ber myndighetene om å innlede en offisiell gransking av rasisme i britisk fotball.

Tribunerasismen i London var tema på de fleste pressekonferanser Premie League-managere hadde lille julaften, før serierunden 2.. juledag.

Vil ha streng straff

– Dette er et problem overalt. Jeg havnet i en stor krangel i Italia i fjor da Kalidou Koulibaly ble hetset i Milano. Vi må stå sterkt mot rasisme, sa Evertons nye manager Carlo Ancelotti.