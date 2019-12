En mann i midten av 70-årene døde etter han ble funnet med skader i Hokksund mandag.

Politiet har tirsdag styrket teorien om at dødsfallet var et drap.

– Vi får bare håpe at politiet klarer å håndtere dette. Vi setter vår lit til politiet, sier ordfører Kvale.

Politiet uttalte tirsdag at de har satt inn store ressurser for å komme til bunns i saken. De har tirsdag ettermiddag ingen mistenkte, og heller ingen teorier for hva som var motivet for drapet.

– Føler med de pårørende

Ordføreren legger til at kommunen har lagt til rette for de pårørende og de som skulle trenge det etter hendelsen.

– Dette er ikke hyggelig på noen måte, sier han.

– Jeg føler med de pårørende, det er trist dette her. Vi i kommunen har gjort det vi kan gjøre, som er vår rolle i situasjonen, legger Kvale til.

Politiet har uttalt at de ikke tror mannen var et tilfeldig offer, og ønsker ikke at lokalbefolkningen skal være redde.

– Ingenting tyder på at folk bør være redde. Vi jobber ut ifra en teori om at det ikke var en ren tilfeldighet at gjerningspersonen var der vedkommende var, sier politiinspektør Per Morten Sending.

HOKKSUND: Krimteknikere leter med metalldetektorer på åstedet. Foto: TV 2 / Morten Gundersen

Obduseres tirsdag

Mannen ble funnet av det politiet ser på som tilfeldig forbipasserende ved en trafikkert vei ved Loe Bruk i Hokksund sentrum klokken 19.37 mandag.

Han ble funnet med skader og ble behandlet av helsepersonell, men ble erklært død på stedet klokken 20.24.

Politiet har avhørt flere vitner som kan ha sett noe i forbindelse med dødsfallet, men har ikke vært i kontakt med øyevitner til selve hendelsen.

– Videre i etterforskningen skal vi innhente tekniske spor, som video og andre ting som vi er ute etter, og gjennomføre en god del vitneavhør, sier Sending.

Motivet for hendelsen er foreløpig ukjent, men så vidt politiet er kjent med skjedde det ikke i forbindelse med et ran.

Mannen obduseres tirsdag.