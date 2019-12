Så langt er bakterien blitt påvist hos 8 personer. Personene er bosatt i flere fylker.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser om funnet på sine nettsider. De etterforsker utbruddet sammen med aktuelle kommuneoverleger og Mattilsynet.

Smittet i kantine

I begynnelsen av desember 2019 ble flere personer syke med mage-tarm-symptomer etter å ha spist mat i en kantine i Oslo.

FHI opplyser at bakterien Shigella sonnei ble funnet i prøver fra fem av de syke.

Det lokale utbruddet ble etterforsket i samarbeid med smittevernoverlegen og Mattilsynet i Oslo.

Utbruddsetterforskningen viser at også 3 personer i Akershus og Hedmark har vært syk med samme bakterie. De 8 personene som har fått påvist bakterien er i alderen 29 til 63 år.

Ettersom bakterien knyttet til utbruddet er oppdaget i flere fylker informerer nå FHI og Mattilsynets hovedkvarter om utbruddet.

Sukkererter mulig smittekilde

Importerte sukkererter fra Kenya var sannsynlig smittekilde i hendelsen fra kantinematen.

– Vi anbefaler at sukkererter som importeres fra eksotiske strøk varmebehandles før servering for å redusere risiko for smitte, sier overlege Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

Sukkerertene som knyttes til utbruddet i Oslo ble distribuert til flere deler av landet. Det antas at det mistenkte partiet nå er borte fra markedet, grunnet holdbarhet. Om forbrukere fortsatt skulle ha produktet, bør det kastes, skriver FHI.

Også i 2009 var det utbrudd med shigellose knyttet til importerte sukkererter i Norge.