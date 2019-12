Mange soldater må feire jul andre steder enn hjemme hos sine egne, og for flere i førstegangstjenesten er det snakk om den første julen hjemmefra.

Major og eskadronsjef Helje Borud valgte derfor å ta med seg hele familien til Porsanger, for å på best mulig vis lage en god jul for soldatene som må gå i grønt gjennom høytiden.

– Det falt meg helt naturlig, sier han til TV 2 og legger til:

– Vi er midt i oppbyggingen av Finnmark landsforsvar og hærens tilstedeværelse i Finnmark, og da er det en gang sånn at noen må ta en «tørn» i jula og stå på vakt. Da tenkte jeg at det er min oppgave som sjef å være der folka mine er.

Tok med familien

Majoren forteller at det ikke var noen nøling om familien skulle være med til leiren for å feire jul.

– Jeg har en kone som er over normalt glad i jul, og hun ville nok helst vært hjemme hos svigers, men hun har militærbakgrunn og vært i Afghanistan en julaften før, og vet hva dette betyr for de som står i grønt nå i høytiden, sier han.

Dermed ble hun og parets to sønner med til leiren i Porsanger.

Juletre er et must når det skal feires – også i Porsanger militærleir. Foto: Helje Borud

Ribbe og pinnekjøtt

Når TV 2 snakker med Borud kjører kona hans en treningsøkt med soldatene.

– Så vi skal få gjort oss fortjent til julematen. Så blir det julegudstjeneste, tradisjonell og god norsk julemat i messa, og så satser vi på at en av soldatene melder seg frivillig sånn at sønnene mine får julenissen på besøk i kveld, sier han.

– Hvor mange er dere som skal feire jul sammen i kveld og hva står på julemenyen?

– Det er en liten vaktstyrke. Det er noen soldater på sykestua og så har jeg folka mine, sier han.

Hva gjelder matserveringen lover majoren at soldatene vil få ordentlig julemat.

– Jeg vil nok gjette på både ribbe og pinnekjøtt som et minimum, og så tror jeg det er noen vestlendinger som ville satt pris på om det kom litt fisk. De er som jobber i messa i garnisonen er veldig flinke, og det er kanskje enda mer å applaudere at det to stykker jobber på kjøkkenet for å diske opp til en anseelig mengde mennesker i kveld, sier han.