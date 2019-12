De tre reaktorkjernene smeltet ned etter at atomkraftverket ble rammet av en voldsom tsunami forårsaket av jordskjelv i mars 2011.

1 million tonn radioaktivt kjølevann er siden samlet opp i 1.000 store tanker, men disse er nå i ferd med å fylles.

Det statlige byrået for naturressurser og energi i Japan vurderer nå enten å tømme det radioaktive kjølevannet ut i havet eller å fordampe det ut i lufta, eventuelt en kombinasjon av disse to måtene for å bli kvitt det.

Ingen mulighet

– Vi har ingen mulighet for å lagre vannet stort lengre, opplyser en talsmann for byrået.

Tonnevis med radioaktivt kjølevann blir daglig pumpet opp og filtrert ved kraftverket, men det radioaktive stoffet tritium lar seg ikke filtrere bort.

Protester

Tritium er ifølge eksperter kun farlig for mennesker i store doser, og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mener derfor at det vil være forsvarlig å slippe det radioaktive vannet ut i naturen.

En slik beslutning vil likevel trolig utløse sterke protester, både fra miljøvernere, lokale fiskere og Japans naboland.