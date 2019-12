I Wausau faller det nesten halvannen meter snø årlig. Men helt siden 1962 har det vært forbudt for barn i alle aldre å hive seg med på en god gammeldags snøballkrig.

Forbudet gjelder egentlig å kaste prosjektiler, men snøballer havner under loven sammen med steiner og andre gjenstander som kan forårsake alvorlig skade.

Ifølge AP vurderer nå leder i bystyret, Lisa Rasmussen, å ta en ny titt på listen.

– Det er kanskje verdt å se om listen kan endres, for å sette en demper for den merkelige nyhetshistorien som fortsetter å dukke opp, sa Rasmussen.

De siste årene har nemlig det oppsiktsvekkende forbudet fått mye oppmerksomhet i media. Det er til tross for at kun to bøter er skrevet ut på grunn av snøballkasting de siste 15 årene, opplyser de på Wisconsin Public Radio News.

I de to tilfellene kastet forøvrig gjerningsmennene snøballer på forbikjørende biler.

Forbudet har også blitt brukt til å skrive ut åtte andre bøter de siste 15 årene. Det inkluderer en hendelse hvor en person skjøt med armbrøst inn i naboens hage, og en hendelse hvor noen kastet sandsekker ned fra taket på et parkeringshus i sentrum.

– Morsom snøballkamp

For å annonsere at snøballforbudet revurderes, lagde ordfører Robert Mielke og det lokale politiet en video som viste politibetjenter ha snøballkrig.

– En morsom snøballkamp er en morsom snøballkamp. Og det er ikke noe vi bruker denne forordningen på, sier politioverbetjent Matt Barnes i videoen.

Videoen slutter med at Barnes treffer ordfører Mielke i bakhodet med en snøball.

Byrådet vil vurdere å avkriminalisere snøballkampene på et møte neste måned.

Forbudt å leke i snøen

Det er ikke bare den amerikanske byen som har opplevd negativ medieomtale på grunn av sine strenge snø-regler.

I mars 2018 fikk en engelsk rektor hard medfart fordi han nektet sine elever ved Jo Richardson Community School i Dagenham øst i London å ta på snøen i skolegården.

Flere britiske skoler har allerede lagt ned forbud mot snøballkamper, men rektor Ges Smith fryktet at elevene kunne bli kalde, våte og i verste fall skade seg om de i det hele tatt tok på snøen.

– Det tar bare én elev, ett stykke grus, én stein i en snøball i øyet, og én skade, og da blir alt forandret, sa han da han gjestet Good morning Britain.

Det er ikke kjent om forbudet nå er opphevet.