Friidrettsstjernene trener bort ribbefettet

Hekkeløperen Karsten Warholm feirer julaften hjemme hos familien i Ulsteinvik på Sunnmøre. Han kan fortelle at det ligger an til et skikkelig festmåltid på julaften.

– Vi spiser alt. Ribbe, pinnekjøtt og hjemmelaget morr som det kalles på Sunnmøre. Det er nydelig. Sunnmøringene er kjent for et skikkelig festbord på julaften. Pinnekjøtt er min favoritt. Jeg hadde klart meg med kun det, sier Warholm.

Amalie Iuel under et pressetreff i Oslo i desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

Jobb

Den doble verdensmesteren drar tilbake til Oslo i romjula. Det er der basen er, og det er der han må trene. Kanskje drar han til Sunnmøre for å feire nyttår. Warholm sier at beina ligger høyere enn vanlig i jula, men han kan ikke ta seg fri.

– Jeg må jobbe litt. Derfor blir det Oslo i romjula.

Warholms hekkekollega Amalie Iuel skal feire jul hos mamma og pappa med alle fire søsken på plass.

– Vi spiser and, faktisk. Halve familien er dansk, så det går mye i det. 1. juledag er det alltid en svær julefrokost med hele slekta. Da er det koldtbord. Det er også min brors bursdag, så vi feirer ham i samme slengen. 2. og 3. juledag blir det rolig eller en tur på hytta.

Amalie Iuels familie holder også fast ved en annen tradisjon.

– Vi går rundt juletreet. Jeg vil ikke si at alle er like fan, noen prøver å kvitte seg med den tradisjonen, men den sitter fortsatt høyt. Det blir ikke åpnet gaver før etter et par runder rundt juletreet, sier Iuel.