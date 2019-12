Den libyske kystvakten, som er bygd opp og finansieres av EU, stanset i årets elleve første måneder 8.600 mennesker som forsøkte å ta seg sjøveien til Europa. Det melder FNs høykommissær for menneskerettigheter.

De som ble stanset ble mot sin vilje returnert til krigsherjede Libya. Der er det stor risiko for at de blir drept, vilkårlig fengslet, eller utsettes for tortur, seksuelle overgrep og tvangsarbeid, sier høykommissærens talsmann Rupert Colville.

Det er umulig å se på Libya som et trygt sted, slår Colville fast.

Færre lykkes

EUs beslutning om å støtte den libyske kystvakten har bidratt til en kraftig reduksjon i antallet mennesker som lykkes med å krysse Middelhavet på søken etter trygghet i Europa.

I årets elleve første måneder tok 14.500 mennesker sjøveien fra Libya til Italia eller Malta, mot 24.000 i same periode i fjor, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Antallet mennesker som har forsøkt å ta seg fra Tyrkia til Hellas er i samme periode nesten doblet til 60.000.

Mange mister livet

Over 19.000 flyktninger og migranter har siden 2014 mistet livet i skrøpelige farkoster i Middelhavet, det store flertallet av dem under forsøk på å ta sjøveien fra Libya og Tunisia til Italia, ifølge IOM.

I år har minst 1.246 mennesker mistet livet i forsøk på å krysse Middelhavet, en gledelig nedgang fra i fjor da minst 2.288 omkom.

Minst 743 mennesker av dem som omkom i år la ut fra Libya, noe IOM tilskriver stadig mer kyniske menneskesmuglere.