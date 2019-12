Vinmonopolet er helt stengt på julaften. Derfor har lille julaften blitt en dag nordmenn rusher til polet for å kjøpe drikke til julematen.

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet forteller til NTB at salget stadig dyttes nærmere julaften.

– Det er en thriller når kundene kommer. Så det blir veldig hektiske dager for Vinmonopolets ansatte med å fylle hyllene når kundene kommer stadig tettere opp mot jul, sier han.

Julesalget, som varer fra 1. til 23. desember, hos Vinmonopolet har økt med 1,9 prosent i år sammenlignet med i fjor.

Folketrend

I fjor endte julesalget av musserende vin på 616.000 liter. I år har nordmenn handlet 674.000 liter boblevin. En økning på hele 9,4 prosent.

Også hvitvin, rosévin og sider har hatt en vekst.

– Folk spiser lettere enn før og da vil de ha noe lettere å drikke. Og vi ser en trend at folk vil ha drikke med lavere sukkerinnhold, færre kalorier og mindre alkohol i, sier Nordahl.

Mens de mer lyse produktene har økt, så faller rødvinssalget. Rødvin er fortsatt den soleklart største kategorien. I år er det solgt i overkant 4,7 millioner liter rødvin i desember, mot i underkant 4,8 millioner liter samme måned i fjor, noe som betyr en nedgang på 0,9 prosent.

– Det er en trend vi har sett i flere år, helt siden 2012, og dette har en sammenheng med temperaturen. Selv om det de fleste steder i landet er surt, så er det ikke akkurat peisvær. Og med varmere temperaturer ser vi at rødvin for mange må vike for lysere og slankere produkter, forklarer Nordahl.

– Overraskende

Juleølsalget har også fått en dupp. I 2018 ble det solgt 558 tusen liter mot 551 tusen liter i år. Det er en nedgang på 1,3 prosent.

– Dette kommer helt overraskende på oss. Og det har vi rett og slett ingen forklaring på. Vi forventet faktisk en vekst, men den har uteblitt, sier Nordahl.

Alkoholfritt har i år økt med hele 12,3 prosent mot fjoråret, fra 79 tusen liter til 89 tusen liter.