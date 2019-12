Det var mandag kveld at en mann i midten av 70-årene ble funnet død i Hokksund sentrum.

Politiet etterforsker dødsfallet som et mulig drap.

– Det er forhold på funnstedet som gjør at politiet har valgt å etterforske saken som et mulig drap, sier politiadvokat i Sør Øst politidistrikt, Ann Iren Svane Mathiessen, til TV 2 sent mandag.

AMK mottok melding om at en mann var skadet klokken 19.30 mandag. Rundt tre kvarter senere ble den eldre mannen erklært død.

Politiet ble varslet om hendelsen via AMK.

– Det var forbipasserende som fant avdøde, sier Mathiessen.

Politiet mener at den avdøde mannen var på tur med hunden i Hokksund, og at han forut hendelsen har vært på Coop Extra for å hente en pakke.

Et vitne TV 2 pratet med mandag, Lasse Olsen, forteller at han observerte det han mener må ha vært den avdøde mannen denne kvelden. Olsen var selv innom butikken for å handle gavepapir, før han kjørte hjem.

– Jeg kjørte over brua til butikken rundt klokken 19.10, og da så jeg ingenting. Rundt 19.20 kjørte jeg tilbake, og da så jeg en mann med hund. Det sto en annen mørkkledd mann rundt ti meter unna. Han så litt beruset ut på grunn av ganglaget, sier han.

– Etterforsker bredt

Politiadvokaten opplyser at politiet etterforsker bredt og at de etterforsker på åstedet. Sent mandag var det krimteknikere på stedet for tekniske undersøkelser, og politihunder var på plass i flere timer.

– Vi gjør en rekke undersøkelser der nå og vitneavhør. Dette vil vi fortsette med utover natten og morgendagen, sier Mathiessen.

Hun vil ikke kommentere om politiet har noen mistenkte i saken. Ingen er så langt pågrepet i saken.

Obduseres tirsdag

Den avdøde mannen skal obduseres tirsdag.

– Da får vi den endelige dødsårsaken. Så foreløpig velger vi å kalle det et mulig drap, men det etterforskes altså opp mot det, sier Mathiessen.

Politiet ønsker ikke å si noe om, og eventuelt hva slags, skader mannen hadde.

Etterlyser vitner

Politiet ønsker tips fra publikum som kan ha sett noe eller vært i området der mannen ble funnet.

De ber personer med dashbordkamera og som har kjørt i området ved Loe Bruk i Hokksund mellom klokken 18.30 og 20.30 mandag, om å sikre eventuelle opptak og overlevere disse til politiet.