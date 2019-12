Her er Klæbos største konkurrenter i Tour de Ski

Utfordringen for russeren blir sprintrennene underveis i touren, samtidig som han må unngå en helsvart dag. En annen utfordring kan bli ikke å havne for langt bak i feltet helt mot slutten av de korte fellesstartene, noe som ofte skjer med dravillige løpere som Bolsjunov.

Sergej Ustjugov: Sjelden har noen vært så overlegne i Tour de Ski som det VM-kongen fra 2017 var i touren samme sesong. Da var Ustjugov utilnærmelig, og så langt i sesongen har vi tidvis sett den samme utgaven av russeren. Før verdenscupen startet i Ruka var Ustjugov fullstendig overlegen på FIS-renn i finske Rovaniemi, der han også viste seg frem i sprint.

I de første verdenscuprennene var det imidlertid lite som minnet om det han gjorde i Lahti i 2017, men på stafetten på Lillehammer lekte han igjen med konkurrentene. På 15-kilometeren i Davos var han tilbake på pallen individuelt, og etter alt å dømme har Ustiugov funnet tilbake til formen i tide til Tour de Ski. Utfordringene blir etter alt å dømme stabiliteten, om mageproblemene som felte han under VM i Seefeld holder seg unna, og om kroppen til Ustjugov orker en hel tour. Her har det vært mye vondter de siste årene.

Iivo Niskanen har tatt store steg i skøyting. Foto: Lehtikuva

Iivo Niskanen: Til manges store overraskelse uttalte Niskanen før denne sesongen at målet var å vinne verdenscupen sammenlagt. Allerede i Ruka kom beviset på at hjemmefavoritten mente alvor. Nylig fortalte finnen i en podkast at han trener vel så mye hardt i skøyting som i klassisk, og i både Ruka og Davos fikk vi se Niskanen skøyte bedre enn noen gang.

Det finnes knapt løpere som har gått like fort i klassiske distanserenn som det Niskanen har gjort de siste årene. Nå får han det til å stemme nesten like bra i skøyting, og da begynner den høyreiste finnen å bli vond å slå. Utfordringen blir å få dieselmotoren til å gå fort nok også på de to sprintrennene, samtidig som Niskanen ikke må gi fra seg så mange bonussekunder på innlagte spurter. Kanskje får vi se et skikkelig stunt på ett av de to klassiske distanserennene?

Dario Cologna er en ringrev i Tour-sammenheng. Foto: Joe Klamar

Utfordrere: Dario Cologna, som viste tegn til gammel storhet med tredjeplassen på hjemmebane. Ingen kjenner Tour de Ski bedre enn sveitseren.

Federico Pellegrino har ikke sett like rå ut i sprint denne sesongen, men på distanse er han bedre enn noen gang. Kanskje er det i år han skal få sitt endelige gjennombrudd som allrounder? Simen Hegstad Krüger var på pallen i fjorårets tour, og var fullstendig overlegen i Davos. Få klatrer den siste bakken bedre enn Krüger, og med et nytt superløp i Davos kan han ligge på skuddhold før sisteetappen.

Utfordringene er mange underveis. Kan Sverige ha en mann som kjemper i toppen? Da må de i så fall stole på Calle Halfvarsson og Jens Burmann. Sistnevnte har vært sterk i år, men det er førstnevnte som har det høyeste potensialet. Se også opp for gutta fra det norske sprintlandslaget, som i årets tour vil vise at de på ingen måte er annenrangs.