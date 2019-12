Denne gjengen kan slå Johaug i Tour de Ski

Denne sesongens utgave av Tour de Ski går fra 28. desember til 5. januar. Den starter med de TV2-sendte rennene fra sveitsiske Lenzerheide og avsluttes, som alltid, med Monsterbakken i Val di Fiemme.

Nytt av året er at den siste etappen gjennomføres som fellesstart. Selv om Therese Johaug etter alt å dømme er først opp alpinbakken i Val di Fiemme, er det ikke like sikkert at hun vinner Tour se Ski sammenlagt.

Totalt skal utøverne nemlig gjennom sju konkurranser og underveis i touren er det to hviledager. Det er ingen renn lengre enn 10 kilometer for damene, og bare ett av rennene går med individuell start. Touren inneholder tre fellesstarter, to sprinter, én jaktstart og ett renn med individuell start. Der årets utgave av Tour de Ski er skreddersydd for Johannes Høsflot Klæbo, kan man ikke akkurat si det samme for Therese Johaug. Dette er i beste fall «one size fits most».

Therese Johaug er den store favoritten til å vinne Tour de Ski. Foto: Patrick Steiner / BILDBYRÅN

Aldri før har touren passet dårligere for Therese Johaug. Likevel er hun den store favoritten. Rett og slett på grunn av hvor overlegen hun er på distanserenn og, ikke minst, opp den avsluttende monsterbakken. Her er konkurrentene som blir tøffest å slå, samt en vurdering av Johaugs styrker og svakheter.

Therese Johaug: Landslagsveteranen fra Dalsbygda er blant idrettens mest ekstreme idrettsutøvere, uavhengig av både kjønn og type idrett. Da skulle man kanskje tro at Tour de Ski blir en ny oppvisning i utholdenhet fra øverste hylle, og sannsynligvis blir det også det. Får hun det nødvendige forspranget på distanserennene vil konkurrentene knapt se ryggen til Johaug, og om hun skulle ligge et par minutter bak før den avsluttende bakken, kan hun hente inn det forspranget nesten på hvem som helst.

Utfordringen til Johaug blir selvsagt de innlagte sprintene, der andre sammenlagtkandidater pent må ta sekunder på storfavoritten. Likevel mener undertegnede det mest spennende blir å se hvordan Johaug takler de stressende situasjonene som vil oppstå i årets tour, som er fullspekket av sprint-, jakt- og fellesstarter. Her kan konkurrentene sette favoritten under press, og da går ofte Johaug dårligere enn når ting går som hun hadde tenkt.

Lille julaften ble det bekreftet at Ingvild Flugstad Østberg går touren. Foto: Terje Pedersen

Ingvild Flugstad Østberg: Gjøvik-jenta har ikke gått skirenn så langt denne sesongen, men i Tour de Ski gjør hun et etterlengtet comeback. I fjor vant hun både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt, og fra VM i Seefeld reiste hun hjem med hele fem medaljer. På sitt beste er det Flugstad Østberg som jevnt over har vært nærmest Johaug i nyere tid, og de to (trenings)venninnene kjenner godt til hverandres svakheter. Comeback-jenta vet hva som kreves for å slå storfavoritten, og satte blant annet på plass Johaug i nettopp Lenzerheide for et par år siden. Flugstad Østberg presterer ofte svært godt i mellomhøyde, og har i så måte fått et ideelt program i årets tour – både med tanke på rennprogram og arrangørsteder.