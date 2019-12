Ble terrorisert av voldtektssiktet i 15 timer: – Vi ville bare få ham bort

I etterkant av det 15 timer lange dramaet de to venninne var gjennom, har tankene gått til den voldtatte kvinnen.

– Jeg synes så synd på den jenta som har gått gjennom det her. Jeg vet hvordan jeg har det etter det jeg har opplevd, og det var ikke en voldtekt. Jeg kan ikke forestille meg hvordan hun har det, sier Østlie.

Hun sliter selv i etterkant av hendelsen, som hun oppfattet som veldig ekkel.

– Hver eneste lille lyd i leiligheten min skremmer meg. Jeg skvetter av folk som går på utsiden, jeg skvetter av absolutt alt, sier Østlie.

«Voldelig» og «farlig»

Rutinemessig ga Øst politidistrikt franskmannens navn til Kripos, slik at de kunne sjekke bakgrunnen hans etter hendelsen Østlie og Sjåstad ble utsatt for.

Kripos sine undersøkelser viste at den 24 år gamle mannen er dømt for sedelighetslovbrudd i Frankrike, og at han hadde utreiseforbud fra landet. I Kripos sine dokumenter omtales han som «voldelig», «farlig» og «muligens bevæpnet».

– Hvorfor ble ikke denne mannen bare sendt tilbake til Frankrike?

– Det hadde vi ikke hjemmel for. I hvert fall ikke utifra de opplysningene vi hadde 1. desember, sier seksjonsleder i Øst politidistrikt, Anne Utaker Langseth.

– Ifølge TV 2 sine kilder fikk politiet i Øst politidistrikt klar advarsel fra Kripos om at franskmannen var farlig, stemmer dette?

– Vi fikk en e-post der dette stod, og vi var også i samtaler med Kripos, men vi kan ikke holde på folk uten lovhjemmel, sier Langseth.