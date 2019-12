Ifølge tiltalen, som ble offentliggjort lille julaften, skal de fire mennene ha medvirket til to smuglerturer og forsøkt på smuglerturer over Skagerrak, skriver Agderposten.

Christensen ble pågrepet 7. august i år etter at han skal ha forsøkt å smugle hasj fra Danmark til Norge.

Avisen har ikke fått tak i hans forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, men Christensen har tidligere erkjent de faktiske forhold, men nektet straffskyld.

57-åringen ble i 2007 dømt til elleve års fengsel for sin rolle som sjåfør under det dramatiske Nokas-ranet i Stavanger i april 2004.

Tre uker før Christensen ble tatt for smugling skal 57-åringen ha deltatt i et smuglerforsøk. Ifølge tiltalen sto to menn på brygga i Hirtshals i Danmark og ventet på at Christensen skulle komme og hente 50 kilo hasj. Turen endte i fiasko da båten han brukte fikk problemer.

«Underveis til Danmark oppsto tekniske problemer med motoren slik at båten stoppet ute i Skagerrak», heter det i tiltalen.

De to mennene måtte da selv transportere hasjen til Norge.