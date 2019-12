30. mai i år gikk tre tenåringer til angrep på et lesbisk par i London. Melania Geymonat og kjæresten Christine Hannigan gikk om bord på en buss i London tidlig om morgenen, da tre tenåringer kom med grove slengbemerkninger og banket dem opp.

Guttene er i alderen 15 til 17 år, og var tiltalt for grov hatkriminalitet. Geymonat forklarte at flere tenåringer omringet paret, før de krevde at paret skulle kysse. De skal også ha snakket aggressivt om lesbiske kvinner og seksuelle posisjoner.

23. desember kom den siste dommen mot de tre tenåringene. De har alle erkjent straffskyld.

Må lære om mangfold

En 15-åring er dømt til å delta på kurs i mangfold, i tillegg til åtte måneders samfunnstraff. Dommen ble oppjustert fra seks til åtte måneder grunnet hans homofobiske holdninger, skriver BBC.

En 16-åring fikk bot og åtte måneders samfunnstraff. Også han fikk straffen økt på grunn av homofobiske holdninger.

Den tredje tenåringen, en 17-åring, ble dømt til fire måneders rehabilitering, 20 timer med samfunnstjeneste og to ukers portforbud.

Fortalte om angrepet på Facebook

Etter angrepet gikk Geymonat ut på Facebook for å fortelle om den grove hendelsen.

«De begynte å oppføre seg som pøbler og krevde at vi skulle kysse så de kunne se på, de kalte oss lesber og beskrev ulike sex-posisjoner. Plutselig er Chris midt i bussen og slåss med dem», skrev hun på Facebook etter hendelsen.

Begge måtte til sykehus for behandling av sår i ansiktet. En telefon og en veske ble også stjålet i angrepet.

Fordømt av eks-statsminister

Angrepet fikk stor oppmerksomhet, og fikk flere toppolitikere til å reagere.

Londons ordfører Sadiq Khan kaller angrepet avskyelig og kvinnehatende, mens Labour-leder Jeremy Corbyn ble sjokkert over hendelsen.

– Vi kan ikke og skal ikke akseptere slik homofobisk og kvinnehatende vold i vårt samfunn. Vis solidaritet med Melania og Chris, og til alle i LGBT-samfunnet for alt de må tåle bare for å være den de er, skrev Corbyn på Twitter.

Tidligere statsminister Theresa May kalte angrepet «kvalmt».

– Dette er et kvalmt angrep og mine tanker går til paret som ble angrepet. Ingen skal skjule hvem de er eller hvem de elsker, og vi må jobbe sammen for å utrydde uakseptabel vold mot LGBT-samfunnet, sa May etter hendelsen.